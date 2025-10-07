Рейтинг@Mail.ru
Патрушев назвал одну из ключевых целей политики России в Арктической зоне - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/patrushev-2046873333.html
Патрушев назвал одну из ключевых целей политики России в Арктической зоне
Патрушев назвал одну из ключевых целей политики России в Арктической зоне - РИА Новости, 07.10.2025
Патрушев назвал одну из ключевых целей политики России в Арктической зоне
Одной из ключевых целей политики России в Арктической зоне является обеспечение баланса между освоением территорий и сохранением хрупкой арктической экосистемы, РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T16:17:00+03:00
2025-10-07T16:17:00+03:00
россия
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg
https://ria.ru/20250711/patrushev-2028689523.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_0955a9d2f0af383c5c8898d49c4d4a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, николай патрушев
Россия, Николай Патрушев
Патрушев назвал одну из ключевых целей политики России в Арктической зоне

Патрушев: важен баланс между освоением Арктики и сохранением ее экосистемы

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПомощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Одной из ключевых целей политики России в Арктической зоне является обеспечение баланса между освоением территорий и сохранением хрупкой арктической экосистемы, заявил помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Одной из ключевых целей политики России в высоких широтах является обеспечение баланса между освоением на качественно новом уровне арктических территорий и сохранением хрупкой арктической экосистемы", - указал Патрушев на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии.
Поэтому, по его словам, комплексный проект по развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора должен обобщить разрозненные в настоящее время мероприятия по обеспечению экологического благополучия региона и обеспечить их взаимосвязанную реализацию.
"При этом приоритетными должны стать работы по ликвидации объектов накопленного вреда, реабилитации арктических территорий. Особое внимание должно быть уделено вопросам обеспечения экологической безопасности при реализации инфраструктурных и промышленных проектов", - отметил помощник президента.
Не менее важно, добавил он, активизировать российские научные исследования, оценивающие влияние хозяйственной деятельности на экологическое состояние Арктического региона. Патрушев попросил руководителей секций научно-экспертного совета подключиться к работе по формированию комплексного проекта и дать предложения по его наполнению.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Патрушев назвал ключевое предназначение проекта ТТК
11 июля, 21:44
 
РоссияНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала