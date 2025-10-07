Патрушев назвал одну из ключевых целей политики России в Арктической зоне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Одной из ключевых целей политики России в Арктической зоне является обеспечение баланса между освоением территорий и сохранением хрупкой арктической экосистемы, заявил помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Одной из ключевых целей политики России в высоких широтах является обеспечение баланса между освоением на качественно новом уровне арктических территорий и сохранением хрупкой арктической экосистемы", - указал Патрушев на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии.

Поэтому, по его словам, комплексный проект по развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора должен обобщить разрозненные в настоящее время мероприятия по обеспечению экологического благополучия региона и обеспечить их взаимосвязанную реализацию.

"При этом приоритетными должны стать работы по ликвидации объектов накопленного вреда, реабилитации арктических территорий. Особое внимание должно быть уделено вопросам обеспечения экологической безопасности при реализации инфраструктурных и промышленных проектов", - отметил помощник президента.