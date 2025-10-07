Рейтинг@Mail.ru
В России подготовят новые редакции Основ госполитики в Арктике - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/patrushev-2046873094.html
В России подготовят новые редакции Основ госполитики в Арктике
В России подготовят новые редакции Основ госполитики в Арктике - РИА Новости, 07.10.2025
В России подготовят новые редакции Основ госполитики в Арктике
Новые редакции Основ госполитики РФ в Арктике и Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности готовятся... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T16:15:00+03:00
2025-10-07T16:15:00+03:00
россия
николай патрушев
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033652119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c675003aa62917a0d0bb9983c2a3b2c.jpg
https://ria.ru/20251006/patrushev-2046635664.html
https://ria.ru/20251006/nato-2046723206.html
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033652119_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_be08c3ceb4b1cece873ad5f59adc15fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, николай патрушев, арктика
Россия, Николай Патрушев, Арктика
В России подготовят новые редакции Основ госполитики в Арктике

Патрушев: готовятся редакции Основ госполитики в Арктике и Стратегии ее развития

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЛедники
Ледники - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Ледники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Новые редакции Основ госполитики РФ в Арктике и Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности готовятся для защиты интересов России, сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
"В целях защиты национальных интересов нашей страны в Арктике по поручению главы государства готовятся новые редакции Основ государственной политики России в Арктике и Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности", - заявил Патрушев на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии РФ.
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Патрушев доложил Путину о ситуации в сельском хозяйстве
Вчера, 14:06
Эти документы, по словам помощника президента, определят основные цели развития арктического региона с учетом изменения геополитической и геоэкономической обстановки.
"Инструментом реализации поставленных целей будет выступать также готовящийся в настоящее время комплексный проект развития Арктической зоны России и Трансарктического транспортного коридора", - указал он.
Документ охватит все направления государственной политики России в Арктике, в том числе защиту природной среды и обеспечение экологической безопасности.
Максим Данькин - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Эксперт назвал Арктику полем битвы между Россией и НАТО
Вчера, 21:13
 
РоссияНиколай ПатрушевАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала