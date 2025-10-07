https://ria.ru/20251007/patrushev-2046873094.html
В России подготовят новые редакции Основ госполитики в Арктике
В России подготовят новые редакции Основ госполитики в Арктике - РИА Новости, 07.10.2025
В России подготовят новые редакции Основ госполитики в Арктике
Новые редакции Основ госполитики РФ в Арктике и Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности готовятся... РИА Новости, 07.10.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Новые редакции Основ госполитики РФ в Арктике и Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности готовятся для защиты интересов России, сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
"В целях защиты национальных интересов нашей страны в Арктике
по поручению главы государства готовятся новые редакции Основ государственной политики России
в Арктике и Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности", - заявил Патрушев
на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии РФ.
Эти документы, по словам помощника президента, определят основные цели развития арктического региона с учетом изменения геополитической и геоэкономической обстановки.
"Инструментом реализации поставленных целей будет выступать также готовящийся в настоящее время комплексный проект развития Арктической зоны России и Трансарктического транспортного коридора", - указал он.
Документ охватит все направления государственной политики России в Арктике, в том числе защиту природной среды и обеспечение экологической безопасности.