У резиденции премьера в Париже прогремел взрыв
У резиденции премьера в Париже прогремел взрыв - РИА Новости, 07.10.2025
У резиденции премьера в Париже прогремел взрыв
Грузовик загорелся в центре Парижа недалеко от Матиньонского дворца — резиденции премьер-министра Франции, прогремели взрывы, пишет газета Parisien. РИА Новости, 07.10.2025
Взрыв в центре Парижа
В центре Парижа загорелся автомобиль и прогремел взрыв, пишет Parisien. Видео публикуют в соцсетях. Произошло все недалеко от резиденции премьера страны – во время запланированной встречи подавшего в отставку Лекорню с коллегами-политиками из центрального блока.
ПАРИЖ, 7 окт — РИА Новости.
Грузовик загорелся в центре Парижа недалеко от Матиньонского дворца — резиденции премьер-министра Франции, прогремели взрывы, пишет газета Parisien
.
"Около 9:30 в нескольких шагах от Матиньонского дворца загорелся грузовой автомобиль. По данным полиции, внутри находились баллоны с газом, что вызвало опасения по поводу возможного взрыва", — говорится в статье.
В это время подавший в отставку премьер Себастьен Лекорню
встречался с коллегами-политиками из центрального блока.
В итоге детонации баллонов не произошло — по информации пожарной службы, источником звука взрыва стали небольшие аэрозольные баллончики, а не газ.
Возгорание привело к густому дыму, вокруг грузовика выстроили периметр безопасности. На соседние здания огонь не перекинулся, никто не пострадал.