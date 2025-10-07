Рейтинг@Mail.ru
У резиденции премьера в Париже прогремел взрыв
13:54 07.10.2025 (обновлено: 16:10 07.10.2025)
У резиденции премьера в Париже прогремел взрыв
Грузовик загорелся в центре Парижа недалеко от Матиньонского дворца — резиденции премьер-министра Франции, прогремели взрывы, пишет газета Parisien. РИА Новости, 07.10.2025
Взрыв в центре Парижа
В центре Парижа загорелся автомобиль и прогремел взрыв, пишет Parisien. Видео публикуют в соцсетях. Произошло все недалеко от резиденции премьера страны – во время запланированной встречи подавшего в отставку Лекорню с коллегами-политиками из центрального блока.
ПАРИЖ, 7 окт — РИА Новости. Грузовик загорелся в центре Парижа недалеко от Матиньонского дворца — резиденции премьер-министра Франции, прогремели взрывы, пишет газета Parisien.
"Около 9:30 в нескольких шагах от Матиньонского дворца загорелся грузовой автомобиль. По данным полиции, внутри находились баллоны с газом, что вызвало опасения по поводу возможного взрыва", — говорится в статье.
В это время подавший в отставку премьер Себастьен Лекорню встречался с коллегами-политиками из центрального блока.
В итоге детонации баллонов не произошло — по информации пожарной службы, источником звука взрыва стали небольшие аэрозольные баллончики, а не газ.
Возгорание привело к густому дыму, вокруг грузовика выстроили периметр безопасности. На соседние здания огонь не перекинулся, никто не пострадал.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В правительстве Франции ответили на вопрос о возможной отставке Макрона
