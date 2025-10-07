Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

У резиденции премьера в Париже прогремел взрыв

ПАРИЖ, 7 окт — РИА Новости. Грузовик загорелся в центре Парижа недалеко от Матиньонского дворца — резиденции премьер-министра Франции, прогремели взрывы, пишет газета Грузовик загорелся в центре Парижа недалеко от Матиньонского дворца — резиденции премьер-министра Франции, прогремели взрывы, пишет газета Parisien

"Около 9:30 в нескольких шагах от Матиньонского дворца загорелся грузовой автомобиль. По данным полиции, внутри находились баллоны с газом, что вызвало опасения по поводу возможного взрыва", — говорится в статье.

В это время подавший в отставку премьер Себастьен Лекорню встречался с коллегами-политиками из центрального блока.

В итоге детонации баллонов не произошло — по информации пожарной службы, источником звука взрыва стали небольшие аэрозольные баллончики, а не газ.