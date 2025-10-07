В Ватикане рассказали о первой предстоящей поездке Папы Римского за границу

ВАТИКАН, 7 окт – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV в конце ноября совершит первый апостольский визит за рубеж, посетив Турцию, а затем Ливан, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
"Приняв приглашение главы государства и церковных властей страны, папа Римский Лев XIV совершит апостольскую поездку в Турцию с 27 по 30 ноября 2025 года, которое включит в себя паломничество в Изник по случаю 1700-летия Первого Никейского собора", - говорится в заявлении Бруни.
Глава Константинопольской церкви патриарх Варфоломей ранее заявлял, что для празднования годовщины Никейского собора будет организован визит предшественника Льва папы Франциска в Изник (бывшую Никею) в Турцию, для подготовки мероприятий две церкви сформировали смешанную комиссию из четырех католиков и четырех православных.
Первый Никейский собор был созван в 325 году в городе Никее при императоре Константине Великом. На нем постановили праздновать Пасху повсюду в первое воскресенье после пасхального полнолуния между 22 марта (4 апреля по новому стилю) и 25 апреля (8 мая по новому стилю), чтобы она всегда отмечалась после иудейской Пасхи. На соборе был сформулирован Никейский Символ веры, ставший фундаментом церковного учения о Троице и богочеловеческой природе Иисуса Христа.