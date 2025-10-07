https://ria.ru/20251007/ovchinskiy-2046719228.html
Овчинский: на юге Москвы начали строить ЖК по программе реновации
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В Нагорном районе на юге Москвы начали строить жилой комплекс по программе реновации площадью свыше 59 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Шестисекционный жилой комплекс появится на Артековской улице.
"Сейчас на объекте устанавливают шпунтовое ограждение. Новостройка рассчитана на 584 квартиры жилой площадью свыше 34 тысяч квадратных метров. В подъездах смонтируют лифты, оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов", – приводит слова Овчинского
пресс-служба департамента градостроительной политики.
Как указывается в сообщении, жилой комплекс получит собственный тепловой пункт. Придомовую территорию организуют по принципу безбарьерной среды. Новостройку возведут недалеко от метро "Варшавская". Рядом с ней расположены школы и детский сад.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин
, за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров.