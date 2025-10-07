Овчинский: на юге Москвы начали строить ЖК по программе реновации

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В Нагорном районе на юге Москвы начали строить жилой комплекс по программе реновации площадью свыше 59 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Как указывается в сообщении, жилой комплекс получит собственный тепловой пункт. Придомовую территорию организуют по принципу безбарьерной среды. Новостройку возведут недалеко от метро "Варшавская". Рядом с ней расположены школы и детский сад.