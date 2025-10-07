Рейтинг@Mail.ru
11:32 07.10.2025
Французский политик призвал Макрона распустить Национальное собрание
Французский политик призвал Макрона распустить Национальное собрание
Франция, Себастьян Лекорню
В мире, Франция, Себастьян Лекорню
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал президента Франции Эмануэля Макрона распустить Национальное собрание (нижняя палата парламента).
В понедельник премьер-министр Франции Себастьян Лекорню на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьера. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Накануне ряд статистических исследований также показывали, что отставку Макрона поддержало бы большинство французов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В правительстве Франции ответили на вопрос о возможной отставке Макрона
10:03
“Я призываю еще раз президента республики услышать страдания французов, выйти из изоляции, в которую он ушел последние несколько месяцев, и распустить Национальное собрание”, - заявил он во вторник в прямом эфире BFMTV.
На фоне нестабильной политической ситуации бывший премьер Франции Эдуард Филлип в эфире радиостанции RTL предложил организовать досрочные президентские выборы после составления бюджета.
Ранее телеканал BFMTV сообщал, что Макрон "возьмет на себя ответственность" в случае провала очередной попытки Себастьяна Лекорню сформировать правительство. Сам французский лидер в конце августа вновь заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в 2027 году.
Отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Сам ушедший в отставку премьер проработал на своей должности меньше остальных глав кабминов пятой французской республики.
С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Исследование: большинство французов поддержат отставку Макрона
00:27
 
