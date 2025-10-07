Французский политик призвал Макрона распустить Национальное собрание

ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал президента Франции Эмануэля Макрона распустить Национальное собрание (нижняя палата парламента).

В понедельник премьер-министр Франции Себастьян Лекорню на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьера. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Накануне ряд статистических исследований также показывали, что отставку Макрона поддержало бы большинство французов.

“Я призываю еще раз президента республики услышать страдания французов, выйти из изоляции, в которую он ушел последние несколько месяцев, и распустить Национальное собрание”, - заявил он во вторник в прямом эфире BFMTV

На фоне нестабильной политической ситуации бывший премьер Франции Эдуард Филлип в эфире радиостанции RTL предложил организовать досрочные президентские выборы после составления бюджета.

Ранее телеканал BFMTV сообщал, что Макрон "возьмет на себя ответственность" в случае провала очередной попытки Себастьяна Лекорню сформировать правительство. Сам французский лидер в конце августа вновь заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в 2027 году.

Отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Сам ушедший в отставку премьер проработал на своей должности меньше остальных глав кабминов пятой французской республики.