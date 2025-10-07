https://ria.ru/20251007/otstavka-2046791981.html
Французский политик призвал Макрона распустить Национальное собрание
Французский политик призвал Макрона распустить Национальное собрание - РИА Новости, 07.10.2025
Французский политик призвал Макрона распустить Национальное собрание
Лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал президента Франции Эмануэля Макрона распустить Национальное собрание (нижняя палата парламента). РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T11:32:00+03:00
2025-10-07T11:32:00+03:00
2025-10-07T11:32:00+03:00
в мире
франция
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_0:88:3071:1816_1920x0_80_0_0_b29e47c837870ab0f5d4709a5c6bac76.jpg
https://ria.ru/20251007/makron-2046773806.html
https://ria.ru/20251007/makron-2046738866.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_23b76f594ef9509e7ecb543443553ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, себастьян лекорню
В мире, Франция, Себастьян Лекорню
Французский политик призвал Макрона распустить Национальное собрание
Барделла призвал Макрона распустить Национальное собрание после отставки Лекорню
ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал президента Франции Эмануэля Макрона распустить Национальное собрание (нижняя палата парламента).
В понедельник премьер-министр Франции Себастьян Лекорню
на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьера. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Накануне ряд статистических исследований также показывали, что отставку Макрона поддержало бы большинство французов.
“Я призываю еще раз президента республики услышать страдания французов, выйти из изоляции, в которую он ушел последние несколько месяцев, и распустить Национальное собрание”, - заявил он во вторник в прямом эфире BFMTV
.
На фоне нестабильной политической ситуации бывший премьер Франции Эдуард Филлип в эфире радиостанции RTL предложил организовать досрочные президентские выборы после составления бюджета.
Ранее телеканал BFMTV сообщал, что Макрон "возьмет на себя ответственность" в случае провала очередной попытки Себастьяна Лекорню сформировать правительство. Сам французский лидер в конце августа вновь заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в 2027 году.
Отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Сам ушедший в отставку премьер проработал на своей должности меньше остальных глав кабминов пятой французской республики.
С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.