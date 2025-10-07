Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко назвал туротрасль одной из самых быстрорастущих в России
Туризм
 
17:54 07.10.2025
Чернышенко назвал туротрасль одной из самых быстрорастущих в России
Чернышенко назвал туротрасль одной из самых быстрорастущих в России - РИА Новости, 07.10.2025
Чернышенко назвал туротрасль одной из самых быстрорастущих в России
Туристическая отрасль находится в тройке самых быстрорастущих в России, и делит второе место с IT-индустрией, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 07.10.2025
россия
Отель Radisson Collection Paradise Resort & Spa Sochi в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае
Отель Radisson Collection Paradise Resort & Spa Sochi в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Туристическая отрасль находится в тройке самых быстрорастущих в России, и делит второе место с IT-индустрией, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
России туристическая отрасль сегодня в тройке самых быстрорастущих, делит второе место с IT-индустрией. Большие возможности дал нацпроект "Туризм и гостеприимство". Бизнес поверил в перспективы, активно пользуется мерами господдержки, которые введены по инициативе президента и председателя правительства", - сказал он по итогам стратсессии с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Самые удивительные места России: открываем секреты в День туризма
27 сентября, 08:00
27 сентября, 08:00
По его словам, бизнес активно пользуется программой льготного кредитования – инвестпортфель увеличили до 78 тысяч номеров, налоговыми льготами на услуги по размещению в гостиницах и реализацию туроператорами турпродуктов, программой создания модульных отелей, а также субсидированием региональных проектов по обустройству центров городов и проведению событийных мероприятий.
Он добавил, что в прошлом году россияне совершили более 90 миллионов поездок по России - это абсолютный рекорд. А с января по август этого года таких поездок уже почти 59 миллионов, добавил вице-премьер.
В свою очередь объем инвестиций бизнеса в туризм достиг почти 2 триллионов рублей на гостиницы, кэмпинги, аквапарки, горнолыжные курорты.
"Решения, которые были сегодня приняты, будут работать на выполнение задач, поставленных нашим президентом – это увеличение турпотока до 140 миллионов в год и доли туризма в ВВП до 5%", – заявил Чернышенко.
Египет заинтересован в развитии туризма с Россией, заявил Оверчук
17 сентября, 01:43
17 сентября, 01:43
 
Туризм Россия Дмитрий Чернышенко Михаил Мишустин
 
 
