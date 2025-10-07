https://ria.ru/20251007/otrasl-2046907588.html
Чернышенко назвал туротрасль одной из самых быстрорастущих в России
Чернышенко назвал туротрасль одной из самых быстрорастущих в России
Чернышенко назвал туротрасль одной из самых быстрорастущих в России
Туристическая отрасль находится в тройке самых быстрорастущих в России, и делит второе место с IT-индустрией, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
2025-10-07T17:54:00+03:00
2025-10-07T17:54:00+03:00
2025-10-07T17:54:00+03:00
туризм
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
Чернышенко назвал туротрасль одной из самых быстрорастущих в России
Чернышенко: туротрасль находится в тройке самых быстрорастущих в России
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Туристическая отрасль находится в тройке самых быстрорастущих в России, и делит второе место с IT-индустрией, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
туристическая отрасль сегодня в тройке самых быстрорастущих, делит второе место с IT-индустрией. Большие возможности дал нацпроект "Туризм и гостеприимство". Бизнес поверил в перспективы, активно пользуется мерами господдержки, которые введены по инициативе президента и председателя правительства", - сказал он по итогам стратсессии с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным
По его словам, бизнес активно пользуется программой льготного кредитования – инвестпортфель увеличили до 78 тысяч номеров, налоговыми льготами на услуги по размещению в гостиницах и реализацию туроператорами турпродуктов, программой создания модульных отелей, а также субсидированием региональных проектов по обустройству центров городов и проведению событийных мероприятий.
Он добавил, что в прошлом году россияне совершили более 90 миллионов поездок по России - это абсолютный рекорд. А с января по август этого года таких поездок уже почти 59 миллионов, добавил вице-премьер.
В свою очередь объем инвестиций бизнеса в туризм достиг почти 2 триллионов рублей на гостиницы, кэмпинги, аквапарки, горнолыжные курорты.
"Решения, которые были сегодня приняты, будут работать на выполнение задач, поставленных нашим президентом – это увеличение турпотока до 140 миллионов в год и доли туризма в ВВП до 5%", – заявил Чернышенко
