В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА
Отбой опасности атаки беспилотниками объявили в Оренбургской области, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2025
На всей территории Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА