https://ria.ru/20251007/orvi-2046738089.html
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ОРВИ в России
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ОРВИ в России - РИА Новости, 07.10.2025
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ОРВИ в России
Снижение показателя заболеваемости ОРВИ зафиксировали в России, сообщил Роспотребнадзор. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T00:10:00+03:00
2025-10-07T00:10:00+03:00
2025-10-07T00:10:00+03:00
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571111846_247:0:2904:1495_1920x0_80_0_0_c070925ea09f4f5f099eabf89e1f5db6.jpg
https://ria.ru/20250922/liniya-2043414540.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571111846_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d37cf0dfe59c2c6e4ecd94ab72893bb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ОРВИ в России
Роспотребнадзор: вторую неделю подряд отмечается снижение заболеваемости ОРВИ
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Снижение показателя заболеваемости ОРВИ зафиксировали в России, сообщил Роспотребнадзор.
"В Российской Федерации вторую неделю подряд отмечается снижение заболеваемости ОРВИ", - говорится в сообщении ведомства.
На 40-й неделе зафиксировано снижение показателя заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 10,2%, уточнил Роспотребнадзор
.
По данным ведомства, количество заболевших снизилось во всех возрастных группах, наиболее выражено в возрастной группе от семи до 14 лет (на 18,6%), а также 15 лет и старше (на 11,2%).
"Роспотребнадзор призывает граждан учитывать сезонную заболеваемость респираторными инфекциями и соблюдать профилактические меры. По возможности воздерживайтесь от посещения мест массового скопления людей и ограничивайте контакты при появлении признаков недомогания", - отметило ведомство.
При первых симптомах респираторного заболевания необходимо оставаться дома и обращаться за медицинской помощью, заключил Роспотребнадзор.