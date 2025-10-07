https://ria.ru/20251007/organ-2046802115.html
Новый концертный орган установили в колледже в подмосковном Пушкине
Новый концертный орган установили в Московском областном музыкальном колледже имени Прокофьева Пушкинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Новый концертный орган установили в Московском областном музыкальном колледже имени Прокофьева Пушкинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Современный инструмент последнего поколения появился в колледже благодаря финансированию ведомства.
Праздничное торжественное событие – инаугурация органа состоится 17 октября в 18:00, вход свободный. Возможности инструмента представит публике заслуженный артист России Алексей Паршин. В ансамбле с и.о. ректора института имени М.М. Ипполитова-Иванова Валерием Вороной будет представлена программа, посвященная органному творчеству Иоганна Себастьяна Баха.
В ведомстве отметили, что органный класс в колледже имени С.С. Прокофьева существует более четверти века. Все эти годы им руководит выпускница Московской консерватории Нина Рудневская. Органный класс ежегодно проводит концерты, которые собирают полные залы слушателей.
В планах – проведение Рождественского концерта и Большого концерта, посвященного 60-летнему юбилею колледжа.