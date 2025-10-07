Новый концертный орган установили в колледже в подмосковном Пушкине

Праздничное торжественное событие – инаугурация органа состоится 17 октября в 18:00, вход свободный. Возможности инструмента представит публике заслуженный артист России Алексей Паршин. В ансамбле с и.о. ректора института имени М.М. Ипполитова-Иванова Валерием Вороной будет представлена программа, посвященная органному творчеству Иоганна Себастьяна Баха.

В ведомстве отметили, что органный класс в колледже имени С.С. Прокофьева существует более четверти века. Все эти годы им руководит выпускница Московской консерватории Нина Рудневская. Органный класс ежегодно проводит концерты, которые собирают полные залы слушателей.