Орешкин оценил шутку Путина про "Орешник"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин ответил на вопрос, как он относится к шутке Владимира Путина про "Орешник".

"Позитивно", — сказал он журналистам на пресс-подходе по итогам экспертной сессии "Открытого диалога" в Национальном центре "Россия".

Сегодня Орешкин открыл II Международный симпозиум "Создавая будущее".

"У нас активно развивается новая важная инициатива — "Открытый диалог". Здесь есть участники того мероприятия, которое у нас состоялось в апреле и называлось "Будущее мира: новая платформа глобального роста". Форум ставил перед собой амбициозные цели, и они действительно были достигнуты", — сказал он.

По словам замруководителя администрации президента, это мероприятие стало частью глобальной экосистемы "Открытого диалога".

Орешкин также зачитал приветствие президента Владимира Путина, в котором глава государства выразил в уверенность в том, что будущее нужно созидать на основе суверенного мировоззрения и новаторского поиска с опорой на достижения предков.