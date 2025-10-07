https://ria.ru/20251007/oreshkin-2046866324.html
Орешкин оценил шутку Путина про "Орешник"
Орешкин оценил шутку Путина про "Орешник"
Орешкин оценил шутку Путина про "Орешник"
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин ответил на вопрос, как он относится к шутке Владимира Путина про "Орешник".
россия
валдай
владимир путин
максим орешкин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
валдай
Орешкин оценил шутку Путина про "Орешник"
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин ответил на вопрос, как он относится к шутке Владимира Путина про "Орешник".
"Позитивно", — сказал он журналистам на пресс-подходе по итогам экспертной сессии "Открытого диалога" в Национальном центре "Россия".
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай
" Путин
говорил о том, что у России
появилось много современных высокотехнологичных систем оружия, в том числе "Орешник", и в шутку уточнил: "Не "Орешкин", а "Орешник".
Сегодня Орешкин
открыл II Международный симпозиум "Создавая будущее".
"У нас активно развивается новая важная инициатива — "Открытый диалог". Здесь есть участники того мероприятия, которое у нас состоялось в апреле и называлось "Будущее мира: новая платформа глобального роста". Форум ставил перед собой амбициозные цели, и они действительно были достигнуты", — сказал он.
По словам замруководителя администрации президента, это мероприятие стало частью глобальной экосистемы "Открытого диалога".
Орешкин также зачитал приветствие президента Владимира Путина, в котором глава государства выразил в уверенность в том, что будущее нужно созидать на основе суверенного мировоззрения и новаторского поиска с опорой на достижения предков.
Симпозиум проходит в Национальном центре "Россия". Он собрал представителей более 85 стран мира.