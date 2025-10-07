Рейтинг@Mail.ru
Орешкин оценил шутку Путина про "Орешник"
15:44 07.10.2025 (обновлено: 18:07 07.10.2025)
Орешкин оценил шутку Путина про "Орешник"
Орешкин оценил шутку Путина про "Орешник"
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин ответил на вопрос, как он относится к шутке Владимира Путина про "Орешник". РИА Новости, 07.10.2025
Орешкин оценил шутку Путина про "Орешник"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин ответил на вопрос, как он относится к шутке Владимира Путина про "Орешник".
"Позитивно", — сказал он журналистам на пресс-подходе по итогам экспертной сессии "Открытого диалога" в Национальном центре "Россия".
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин говорил о том, что у России появилось много современных высокотехнологичных систем оружия, в том числе "Орешник", и в шутку уточнил: "Не "Орешкин", а "Орешник".
Сегодня Орешкин открыл II Международный симпозиум "Создавая будущее".
"У нас активно развивается новая важная инициатива — "Открытый диалог". Здесь есть участники того мероприятия, которое у нас состоялось в апреле и называлось "Будущее мира: новая платформа глобального роста". Форум ставил перед собой амбициозные цели, и они действительно были достигнуты", — сказал он.
По словам замруководителя администрации президента, это мероприятие стало частью глобальной экосистемы "Открытого диалога".
Орешкин также зачитал приветствие президента Владимира Путина, в котором глава государства выразил в уверенность в том, что будущее нужно созидать на основе суверенного мировоззрения и новаторского поиска с опорой на достижения предков.
Симпозиум проходит в Национальном центре "Россия". Он собрал представителей более 85 стран мира.
Путин пошутил про название ракеты "Орешник"
2 октября, 22:01
Путин пошутил про название ракеты "Орешник"
2 октября, 22:01
 
Заголовок открываемого материала