https://ria.ru/20251007/orban-2046843617.html
Орбан отреагировал на отказ ЕП снять иммунитет с венгерских депутатов
Орбан отреагировал на отказ ЕП снять иммунитет с венгерских депутатов - РИА Новости, 07.10.2025
Орбан отреагировал на отказ ЕП снять иммунитет с венгерских депутатов
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал позором отказ Европарламента снять иммунитет с депутатов от венгерских оппозиционных партий "Тиса" и... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T14:41:00+03:00
2025-10-07T14:41:00+03:00
2025-10-07T14:41:00+03:00
в мире
венгрия
брюссель
страсбург
виктор орбан
европарламент
демократическая коалиция
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_09fbaeb790d55e3bb704aefdeca643d5.jpg
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006727182.html
венгрия
брюссель
страсбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_f96315dde7304e378dc78aa23f757334.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, брюссель, страсбург, виктор орбан, европарламент, демократическая коалиция, facebook
В мире, Венгрия, Брюссель, Страсбург, Виктор Орбан, Европарламент, Демократическая коалиция, Facebook
Орбан отреагировал на отказ ЕП снять иммунитет с венгерских депутатов
Орбан назвал позором отказ Европарламента снять иммунитет с депутатов «Тиса»