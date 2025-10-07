Рейтинг@Mail.ru
Орбан отреагировал на отказ ЕП снять иммунитет с венгерских депутатов - РИА Новости, 07.10.2025
14:41 07.10.2025
Орбан отреагировал на отказ ЕП снять иммунитет с венгерских депутатов
в мире
венгрия
брюссель
страсбург
виктор орбан
европарламент
демократическая коалиция
венгрия
брюссель
страсбург
БУДАПЕШТ, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал позором отказ Европарламента снять иммунитет с депутатов от венгерских оппозиционных партий "Тиса" и "Демократическая коалиция" Петера Мадьяра и Клары Добрев.
Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге отказались снять иммунитет с оппозиционных венгерских депутатов Петера Мадьяра и Клары Добрев по запросу Будапешта.
"Брюссельская иммунитетная прачечная продолжает работать. Теперь официально: "Тиса" будет баллотироваться на выборах в следующем году с человеком, которого шантажировали в Брюсселе. Какой позор!" - написал Орбан в соцсети Facebook*
Ранее Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране, чтобы венгерская оппозиция одобрила вступление Украины в ЕС.
*Запрещена в РФ как экстремистская
Заголовок открываемого материала