https://ria.ru/20251007/opros-2046761751.html
Россияне положительно оценили работу "периода охлаждения" и "второй руки"
Россияне положительно оценили работу "периода охлаждения" и "второй руки" - РИА Новости, 07.10.2025
Россияне положительно оценили работу "периода охлаждения" и "второй руки"
Больше половины россиян (57%) считают, что "период охлаждения" защитит их от мошенников, и лишь 10% - что это усложнит и замедлит получение займов, сообщается в РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T08:29:00+03:00
2025-10-07T08:29:00+03:00
2025-10-07T08:29:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
https://ria.ru/20251007/rossija-2046749437.html
https://ria.ru/20251006/moshenniki-2046556008.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Россияне положительно оценили работу "периода охлаждения" и "второй руки"
ВТБ: 57% граждан считают, что сервис "период охлаждения" защитит от мошенников
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Больше половины россиян (57%) считают, что "период охлаждения" защитит их от мошенников, и лишь 10% - что это усложнит и замедлит получение займов, сообщается в исследовании ВТБ в преддверии форума Finopolis 2025, которое есть у РИА Новости.
"По результатам опроса ВТБ, 57% респондентов считают, что "период охлаждения" необходим для защиты от мошенников и лишь 10% – что это усложнит и замедлит получение займов. Остальные опрошенные относятся к новому сервису нейтрально. Примерно половине важно, чтобы у них было время подумать, прежде чем получить кредит после оформления заявки", - говорится в исследовании.
"Период охлаждения" – время от подписания кредитного договора до получения денег, чтобы заемщик мог отказаться от кредита: для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей он составляет минимум 4 часа, свыше 200 тысяч – 48 часов. Сервис заработал с 1 сентября.
Также сообщается, что ВТБ провел опрос о сервисе "второй руки" (возможность назначить кого-то из родственников или близких для подтверждения операций свыше установленной суммы). Более трети (36%) считают, что сервис пригодился бы их пожилым родственникам, четверть – детям (подросткам), а каждый пятый – другим родственникам или тем близким, кого уже обманывали мошенники.
"При этом большинство россиян хотели бы добавить к сервису защитника дополнительные функции, в том числе вне банковской сферы, например, иметь возможность подтверждать операции при продаже недвижимости (53%) и транспорта (45%)", - также отмечается в исследовании.
Исследование проводилось среди 1500 человек, выборка - взрослые жители крупных российских городов (населением от 100 тысяч человек). Сроки проведения: 24-30 сентября 2025 года.