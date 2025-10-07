Россияне положительно оценили работу "периода охлаждения" и "второй руки"

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Больше половины россиян (57%) считают, что "период охлаждения" защитит их от мошенников, и лишь 10% - что это усложнит и замедлит получение займов, сообщается в исследовании ВТБ в преддверии форума Finopolis 2025, которое есть у РИА Новости.

"По результатам опроса ВТБ, 57% респондентов считают, что "период охлаждения" необходим для защиты от мошенников и лишь 10% – что это усложнит и замедлит получение займов. Остальные опрошенные относятся к новому сервису нейтрально. Примерно половине важно, чтобы у них было время подумать, прежде чем получить кредит после оформления заявки", - говорится в исследовании.

"Период охлаждения" – время от подписания кредитного договора до получения денег, чтобы заемщик мог отказаться от кредита: для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей он составляет минимум 4 часа, свыше 200 тысяч – 48 часов. Сервис заработал с 1 сентября.

Также сообщается, что ВТБ провел опрос о сервисе "второй руки" (возможность назначить кого-то из родственников или близких для подтверждения операций свыше установленной суммы). Более трети (36%) считают, что сервис пригодился бы их пожилым родственникам, четверть – детям (подросткам), а каждый пятый – другим родственникам или тем близким, кого уже обманывали мошенники.

"При этом большинство россиян хотели бы добавить к сервису защитника дополнительные функции, в том числе вне банковской сферы, например, иметь возможность подтверждать операции при продаже недвижимости (53%) и транспорта (45%)", - также отмечается в исследовании.