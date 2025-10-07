https://ria.ru/20251007/opasnost-2046939475.html
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 07.10.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.10.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Гладков: на всей территории Белгородской области объявили опасность атаки дронов