В Крыму повторно объявили ракетную опасность
Ракетную опасность повторно объявили в Крыму, сообщается в мобильном приложении МЧС России. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T14:27:00+03:00
2025-10-07T14:27:00+03:00
2025-10-07T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика крым
россия
2025
