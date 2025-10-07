Рейтинг@Mail.ru
В Крыму повторно объявили ракетную опасность
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 07.10.2025 (обновлено: 15:02 07.10.2025)
В Крыму повторно объявили ракетную опасность
В Крыму повторно объявили ракетную опасность
Ракетную опасность повторно объявили в Крыму, сообщается в мобильном приложении МЧС России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Ракетную опасность повторно объявили в Крыму, сообщается в мобильном приложении МЧС России.
Ранее днем во вторник в Крыму объявлялась ракетная опасность Спустя пять минут после объявления ее отменили ,
Предупреждение о новой ракетной опасности поступило в 14.14 мск. "Ракетная опасность. Будьте бдительны" - говорится в предупреждении.
