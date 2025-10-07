Рейтинг@Mail.ru
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.10.2025
08:56 07.10.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.10.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства.
безопасность
курская область
курская область
безопасность, курская область
Безопасность, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность

На всей территории Курской области отменили ракетную опасность

КУРСК, 7 окт - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства.
Ракетную опасность в Курской области объявили накануне в 19.48 мск, она действовала около 12 часов подряд.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
В Липецкой области жертв и пострадавших при атаке БПЛА нет
В Липецкой области жертв и пострадавших при атаке БПЛА нет
