https://ria.ru/20251007/opasnost-2046763438.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.10.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T08:56:00+03:00
2025-10-07T08:56:00+03:00
2025-10-07T08:56:00+03:00
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033313839_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_a89968f76446accc46f92d04e21aee25.jpg
https://ria.ru/20251007/ataka-2046760673.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033313839_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_b71e614cc70ba3b29693623b822892fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область
Безопасность, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность
На всей территории Курской области отменили ракетную опасность