В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА

САМАРА, 7 окт - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России.

Ранее в приложении ведомства сообщалось об опасности атаки БПЛА в регионе, которая продлилась почти 5 часов.