В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменили на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T08:25:00+03:00
безопасность
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
