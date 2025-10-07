https://ria.ru/20251007/opasnost-2046754384.html
В Удмуртии объявили опасность атаки БПЛА
В Удмуртии объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.10.2025
В Удмуртии объявили опасность атаки БПЛА
Сигнал "Беспилотная опасность" объявили на территории Удмуртии, сообщил председатель госкомитета региона по ЧС Андрей Шуткин. РИА Новости, 07.10.2025
