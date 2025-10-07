Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 07.10.2025
В Удмуртии объявили опасность атаки БПЛА
В Удмуртии объявили опасность атаки БПЛА
специальная военная операция на украине
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия, удмуртская республика (удмуртия)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии объявили опасность атаки БПЛА

УФА, 7 окт - РИА Новости. Сигнал "Беспилотная опасность" объявили на территории Удмуртии, сообщил председатель госкомитета региона по ЧС Андрей Шуткин.
"В 07.00 (6.00 мск) на территории Удмуртской Республики объявлен сигнал "Беспилотная опасность", - написал Шуткин в своем Telegram-канале.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
