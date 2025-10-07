Луганская школьница осудила ООН за бездействии в ситуации с "Миротворцем"

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ООН уже четыре года не может решить вопрос с внесением данных российских детей в скандальную украинскую базу "Миротворец", даже если организация сейчас осудит подобные действия, вряд ли это изменит ситуацию, сказала РИА Новости Фаина Савенкова из Луганска, попавшая в "Миротворец" еще в 2021 году, когда ей было 12 лет.
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой потребовать от украинских властей исключить данные о детях с сайта "Миротворец". В базу скандального сайта попадают несовершеннолетние в возрасте от двух до 17 лет.
"К сожалению, к обращению СПЧ в ООН отношусь скептически. ООН сейчас находится в таком состоянии, что даже если она осудит действия сайта "Миротворец", то изменений особо не произойдет", - сказала Савенкова.
Она напомнила, что после того, как в 2021 году данный сайт выложил ее данные и данные 327 детей, российская дипломатическая миссия неоднократно обращалась к ООН, ЮНИСЕФ и другим международным организациям.
"С 2021 года прошло уже четыре года. Руководство ООН и ЮНИСЕФ хранит молчание, а ситуация ухудшается. Украина целенаправленно включает в списки "врагов Украины" детей, подвергая их риску и опасности, так как размещение в открытом доступе информации о детях приведет к тому, что они будут находиться под прицелом торговцев детьми, международной преступности и педофилов", - отметила она.
Савенковой 16 лет, она - молодой журналист из Луганска. Весной 2021 года - на тот момент 12-летняя - Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, жителей ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Никита Симонян попал в базу данных сайта "Миротворец"
3 октября, 12:21