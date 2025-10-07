Луганская школьница осудила ООН за бездействии в ситуации с "Миротворцем"

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ООН уже четыре года не может решить вопрос с внесением данных российских детей в скандальную украинскую базу "Миротворец", даже если организация сейчас осудит подобные действия, вряд ли это изменит ситуацию, сказала РИА Новости Фаина Савенкова из Луганска, попавшая в "Миротворец" еще в 2021 году, когда ей было 12 лет.