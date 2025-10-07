В ООН заявили, что хуситы задержали девять сотрудников организации

ООН, 7 окт - РИА Новости. Представители правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы) задержали еще девятерых сотрудников ООН, заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
"Хуситы задержали еще девятерых сотрудников ООН, в результате чего общее число произвольно задержанных сотрудников ООН с 2021 года достигло 53 человек", - сказал представитель генсека, не уточнив дату задержания сотрудников организации.
Дюжаррик также отметил, что генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает инцидент и призывает освободить всех задержанных сотрудников.
Гутерреш ранее осудил задержание представителями хуситов 11 сотрудников ООН и призвал освободить их.
До этого Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН объявила, что хуситы задержали одного из ее сотрудников в Сане, а также нескольких работников в других частях страны.