В ООН заявили, что хуситы задержали девять сотрудников организации - РИА Новости, 07.10.2025
05:09 07.10.2025
В ООН заявили, что хуситы задержали девять сотрудников организации
Представители правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы) задержали еще девятерых сотрудников ООН
В ООН заявили, что хуситы задержали девять сотрудников организации

Хуситы задержали еще девятерых сотрудников ООН

ООН, 7 окт - РИА Новости. Представители правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы) задержали еще девятерых сотрудников ООН, заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
"Хуситы задержали еще девятерых сотрудников ООН, в результате чего общее число произвольно задержанных сотрудников ООН с 2021 года достигло 53 человек", - сказал представитель генсека, не уточнив дату задержания сотрудников организации.
Дюжаррик также отметил, что генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает инцидент и призывает освободить всех задержанных сотрудников.
Гутерреш ранее осудил задержание представителями хуситов 11 сотрудников ООН и призвал освободить их.
До этого Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН объявила, что хуситы задержали одного из ее сотрудников в Сане, а также нескольких работников в других частях страны.
Хуситы же обвиняют задержанных в Йемене сотрудников ООН в шпионаже на Израиль.
