07.10.2025

Онищенко объяснил, почему невозможно перенести начало уроков в школах
03:07 07.10.2025
Онищенко объяснил, почему невозможно перенести начало уроков в школах
Онищенко объяснил, почему невозможно перенести начало уроков в школах
общество, москва, геннадий онищенко, российская академия образования
Общество, Москва, Геннадий Онищенко, Российская академия образования
Онищенко объяснил, почему невозможно перенести начало уроков в школах

Онищенко: начало уроков в школах нельзя перенести из-за рабочего дня родителей

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Перенос начала уроков в российских школах на 9.00 невозможен с точки зрения учета рабочего дня родителей учеников, кроме того, полчаса никак не отразятся на продуктивности ребенка, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким в среду объявили, что внесут на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагается перенести начало уроков в школах на 9.00 и закрепить пятидневную учебную неделю, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Онищенко рассказал, почему нельзя проводить контрольные в четверг
19 августа, 13:11
"Полчаса не играют такой роли. Почему в 8.30 утра (начинается учеба - ред.)? Сегодня в Москве детей в школы сопровождают родители, а вот теперь представьте: в девять часов начинается день, значит, мама должна привести ребенка в школу и успеть на работу. Это тоже надо учитывать", - сказал агентству Онищенко.
По словам академика, данное нововведение влечет за собой серьезные социальные сдвиги.
"Тема сохранения здоровья и гармонизации тяжелой школьной программы - очень сложная и интересная с точки зрения и медицинской, и педагогической. Ее нужно решать перманентно", - добавил Онищенко.
Заместитель президента Российской академии образования также напомнил о существовании второй смены в школах, начало которой, в случае реализации инициативы, также необходимо будет переносить на более позднее время.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Онищенко оценил идею увеличения возраста, к которому относят молодежь
26 марта, 04:19
 
Общество, Москва, Геннадий Онищенко, Российская академия образования
 
 
