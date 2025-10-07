Онищенко объяснил, почему невозможно перенести начало уроков в школах

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Перенос начала уроков в российских школах на 9.00 невозможен с точки зрения учета рабочего дня родителей учеников, кроме того, полчаса никак не отразятся на продуктивности ребенка, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким в среду объявили, что внесут на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагается перенести начало уроков в школах на 9.00 и закрепить пятидневную учебную неделю, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Полчаса не играют такой роли. Почему в 8.30 утра (начинается учеба - ред.)? Сегодня в Москве детей в школы сопровождают родители, а вот теперь представьте: в девять часов начинается день, значит, мама должна привести ребенка в школу и успеть на работу. Это тоже надо учитывать", - сказал агентству Онищенко

По словам академика, данное нововведение влечет за собой серьезные социальные сдвиги.

"Тема сохранения здоровья и гармонизации тяжелой школьной программы - очень сложная и интересная с точки зрения и медицинской, и педагогической. Ее нужно решать перманентно", - добавил Онищенко.