https://ria.ru/20251007/ogranicheniya-2046758745.html
В аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения на полеты
В аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 07.10.2025
В аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T07:41:00+03:00
2025-10-07T07:41:00+03:00
2025-10-07T07:41:00+03:00
сочи
геленджик
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029247070_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_86d96e9417146c4098ff1132555dc123.jpg
https://ria.ru/20251007/ogranicheniya-2046752414.html
сочи
геленджик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029247070_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fc72ee9656dd16c7e8c85cf9a2ba27f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Сочи, Геленджик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на полеты