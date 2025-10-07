Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения на полеты
04:19 07.10.2025 (обновлено: 04:23 07.10.2025)
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения на полеты
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения на полеты
нижний новгород
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
нижний новгород, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Нижний Новгород, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения на полеты

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкЗдание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты Нижнего Новгорода ("Стригино"), Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Представитель Росавиации отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Нижний НовгородЯрославльФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
