https://ria.ru/20251007/odessa-2046743017.html
Одесситка сравнила с геноцидом насаждение властями украинского языка
2025-10-07T01:56:00+03:00
2025-10-07T01:56:00+03:00
2025-10-07T01:56:00+03:00
В Одессе считают насаждение властями украинского языка геноцидом
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Жительница Одессы сравнила с геноцидом насаждение во всех сферах жизни украинского языка радикально настроенными активистами и властями Украины.
"По-русски у нас в Одессе
говорят процентов 90, как было, так и есть. Даже среди моих знакомых, которые настроены националистически, они все равно в быту говорят по-русски. Не сломать тот язык, на котором нас воспитали родители. Это всегда останется нашим языком, мы думаем на нем, и это все тщетно - то, что они пытаются. Они это делают для того, чтобы нас унизить. Это просто геноцид, и мы это понимаем", - рассказала РИА Новости местная жительница.
Она добавила, что насильственной пропаганде украинского языка особенно подвержена молодежь.
"Они очень хитро сейчас стали подходить к этому вопросу, они украинскую речь в ранг моды возводят... Дети - это тот материал, с которым можно работать и с которым можно, не заставляя его, привлечь на свою сторону. В виде моды это сделать. Вот сейчас у нас мода на украинскую речь, это я точно скажу", - рассказала жительница Одессы.
После госпереворота на Украине
в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада
приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.