Рейтинг@Mail.ru
Одесситка сравнила с геноцидом насаждение властями украинского языка - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:56 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/odessa-2046743017.html
Одесситка сравнила с геноцидом насаждение властями украинского языка
Одесситка сравнила с геноцидом насаждение властями украинского языка - РИА Новости, 07.10.2025
Одесситка сравнила с геноцидом насаждение властями украинского языка
Жительница Одессы сравнила с геноцидом насаждение во всех сферах жизни украинского языка радикально настроенными активистами и властями Украины. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T01:56:00+03:00
2025-10-07T01:56:00+03:00
одесса
украина
россия
сергей лавров
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_39:0:2748:1524_1920x0_80_0_0_09c02a82fbbf19a89fd3bf7fe4660357.jpg
https://ria.ru/20251006/odessa-2046562913.html
https://ria.ru/20251005/zelenskiy-2046476491.html
одесса
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_317:0:2415:1573_1920x0_80_0_0_7cb76c27bb58052a25bb852e4b2c6836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, украина, россия, сергей лавров, верховная рада украины
Одесса, Украина, Россия, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины
Одесситка сравнила с геноцидом насаждение властями украинского языка

В Одессе считают насаждение властями украинского языка геноцидом

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Жительница Одессы сравнила с геноцидом насаждение во всех сферах жизни украинского языка радикально настроенными активистами и властями Украины.
"По-русски у нас в Одессе говорят процентов 90, как было, так и есть. Даже среди моих знакомых, которые настроены националистически, они все равно в быту говорят по-русски. Не сломать тот язык, на котором нас воспитали родители. Это всегда останется нашим языком, мы думаем на нем, и это все тщетно - то, что они пытаются. Они это делают для того, чтобы нас унизить. Это просто геноцид, и мы это понимаем", - рассказала РИА Новости местная жительница.
Памятник основателям Одессы - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Украинцы начали вооружаться против ТЦК, рассказала жительница Одессы
Вчера, 05:53
Она добавила, что насильственной пропаганде украинского языка особенно подвержена молодежь.
"Они очень хитро сейчас стали подходить к этому вопросу, они украинскую речь в ранг моды возводят... Дети - это тот материал, с которым можно работать и с которым можно, не заставляя его, привлечь на свою сторону. В виде моды это сделать. Вот сейчас у нас мода на украинскую речь, это я точно скажу", - рассказала жительница Одессы.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Жительница Одессы рассказала о негативном отношении к Зеленскому
5 октября, 11:26
 
ОдессаУкраинаРоссияСергей ЛавровВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала