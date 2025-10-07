https://ria.ru/20251007/obstrel-2046739177.html
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.10.2025
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T00:29:00+03:00
2025-10-07T00:29:00+03:00
2025-10-07T00:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
петровский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
https://ria.ru/20251007/opasnost-2046738606.html
украина
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, петровский район
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Петровский район
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов
ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Шесть вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в публикации Telegram-канала
управления.
Как отмечает ведомство, поступили сведения о ранении одного мирного жителя. Также, по данным управления, еще один мирный житель был ранен в Петровском районе Донецка 5 октября.
Всего было выпущено шесть единиц различных боеприпасов.
В предыдущие сутки было зафиксировано десять обстрелов.