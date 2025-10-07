Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР. Архивное фото

Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

"Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Шесть вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в публикации Telegram-канала управления.

Как отмечает ведомство, поступили сведения о ранении одного мирного жителя. Также, по данным управления, еще один мирный житель был ранен в Петровском районе Донецка 5 октября.

Всего было выпущено шесть единиц различных боеприпасов.