В Дзержинске на территории предприятия упали обломки БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт — РИА Новости. Обломки сбитого украинского беспилотника упали на территории одного из предприятий в Дзержинске, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.