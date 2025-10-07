Рейтинг@Mail.ru
В Дзержинске на территории предприятия упали обломки БПЛА - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 07.10.2025 (обновлено: 10:11 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/oblomki--2046764132.html
В Дзержинске на территории предприятия упали обломки БПЛА
В Дзержинске на территории предприятия упали обломки БПЛА - РИА Новости, 07.10.2025
В Дзержинске на территории предприятия упали обломки БПЛА
Обломки сбитого украинского беспилотника упали на территории одного из предприятий в Дзержинске, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T09:04:00+03:00
2025-10-07T10:11:00+03:00
происшествия
дзержинск (нижегородская область)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
https://ria.ru/20251006/vybros-2046672536.html
https://ria.ru/20251006/oblast-2046571306.html
дзержинск (нижегородская область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дзержинск (нижегородская область)
Происшествия, Дзержинск (Нижегородская область)
В Дзержинске на территории предприятия упали обломки БПЛА

Никитин: обломки сбитого дрона упали на территории предприятия в Дзержинске

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт — РИА Новости. Обломки сбитого украинского беспилотника упали на территории одного из предприятий в Дзержинске, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Произошло падение обломков на территории одного из предприятий, значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировано", — написал он в Telegram-канале.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Власти опровергли сообщения о химическом выбросе в Дзержинске
Вчера, 16:46
Губернатор уточнил, что ночью в районе промзоны Дзержинска уничтожили 30 дронов. По предварительным данным, никто не пострадал, но несколько зданий, хозяйственных построек и автомобилей получили повреждения.
Ответственные службы занимаются оценкой ущерба и ликвидацией последствий атаки, эту работу координирует глава Дзержинска Михаил Клинков, добавил Никитин.
Согласно сводке Минобороны, за минувшую ночь системы ПВО сбили над территорией России 184 украинских беспилотника, из них 30 — над Нижегородской областью.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Нижегородской области после атаки дрона ВСУ пострадал человек
Вчера, 08:41
 
ПроисшествияДзержинск (Нижегородская область)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала