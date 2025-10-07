В Дзержинске на территории предприятия упали обломки БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт — РИА Новости. Обломки сбитого украинского беспилотника упали на территории одного из предприятий в Дзержинске, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Произошло падение обломков на территории одного из предприятий, значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировано", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что ночью в районе промзоны Дзержинска уничтожили 30 дронов. По предварительным данным, никто не пострадал, но несколько зданий, хозяйственных построек и автомобилей получили повреждения.
Ответственные службы занимаются оценкой ущерба и ликвидацией последствий атаки, эту работу координирует глава Дзержинска Михаил Клинков, добавил Никитин.
Согласно сводке Минобороны, за минувшую ночь системы ПВО сбили над территорией России 184 украинских беспилотника, из них 30 — над Нижегородской областью.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.