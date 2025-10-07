Рейтинг@Mail.ru
В Николаеве сотрудники СБУ начали выдавать себя за российских блогеров - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:50 07.10.2025 (обновлено: 04:51 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/nikolaev-2046748843.html
В Николаеве сотрудники СБУ начали выдавать себя за российских блогеров
В Николаеве сотрудники СБУ начали выдавать себя за российских блогеров - РИА Новости, 07.10.2025
В Николаеве сотрудники СБУ начали выдавать себя за российских блогеров
Сотрудники СБУ в Николаеве переписываются с местными жителями в мессенджерах, представляясь российскими блогерами, сообщил РИА Новости глава Снигиревского... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T04:50:00+03:00
2025-10-07T04:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
херсонская область
харьков
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
https://ria.ru/20250222/ukraina-2000949058.html
николаев (украина)
херсонская область
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николаев (украина), херсонская область , харьков, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Херсонская область , Харьков, Служба безопасности Украины
В Николаеве сотрудники СБУ начали выдавать себя за российских блогеров

В Николаеве сотрудники СБУ переписываются с жителями от лица российских блогеров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ)
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 7 окт - РИА Новости. Сотрудники СБУ в Николаеве переписываются с местными жителями в мессенджерах, представляясь российскими блогерами, сообщил РИА Новости глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
По его словам, скриншоты подобных переписок были получены в результате взлома компьютера сотрудника николаевского управления СБУ Павла Алчина.
«
"Провокаторы часто вступают в общение с жителями Николаева от лица российских блогеров", - сказал Барбашов.
Как пояснил собеседник агентства, таким образом спецслужбы выявляет людей, нелояльных киевскому режиму. Аккаунты, с которых ведется переписка, зарегистрированы на российские номера, добавил он.
Ранее администратор закрытого чата в Харькове, где горожане могли высказывать свое недовольство властями, Анастасия Быкова рассказала РИА Новости о том, что сотрудники СБУ стали похищать недовольных киевским режимом харьковчан.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
В подполье рассказали, что для иностранных наемников ВСУ нанимают эскортниц
22 февраля, 06:59
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Херсонская областьХарьковСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала