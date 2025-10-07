Нетаньяху заявил о решимости добиться возвращения всех заложников из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт – РИА Новости. Израиль полон решимости добиться возвращения всех заложников из сектора Газа и достичь всех целей войны, включая ликвидацию власти движения ХАМАС в секторе, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху по случаю второй годовщины событий 7 октября 2023 года.

"Граждане Израиля , мы наблюдаем решающие, судьбоносные дни. Мы продолжим действовать для достижения всех целей войны: возвращения всех похищенных, ликвидации власти ХАМАС и гарантии того, что Газа больше не будет представлять угрозы для Израиля", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.

По словам Нетаньяху , наряду с огромной болью, вызванной нападением палестинских боевиков на юг страны два года назад, Израиль испытывает огромную гордость за удивительную стойкость еврейского государства.

« "Война за возрождение на семи фронтах - это судьбоносная война за дом, война за само наше существование и за наше будущее. Наши бойцы и командиры наносят сокрушительные удары по тем, кто желает нам зла, на всех фронтах… Вместе мы сокрушили иранскую ось, вместе изменили облик Ближнего Востока , вместе гарантируем вечность Израиля", - подчеркнул глава правительства.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

Сирию, Йемен и За два года военные действия вышли далеко за пределы сектора Газа и распространилась в том числе на Ливан Иран . По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.

Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.

В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

Президент США Дональд Трамп 29 сентября обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.