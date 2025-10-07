Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху заявил о решимости добиться возвращения всех заложников из Газы - РИА Новости, 07.10.2025
22:56 07.10.2025
Нетаньяху заявил о решимости добиться возвращения всех заложников из Газы
Нетаньяху заявил о решимости добиться возвращения всех заложников из Газы - РИА Новости, 07.10.2025
Нетаньяху заявил о решимости добиться возвращения всех заложников из Газы
Израиль полон решимости добиться возвращения всех заложников из сектора Газа и достичь всех целей войны, включая ликвидацию власти движения ХАМАС в секторе,... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T22:56:00+03:00
2025-10-07T22:56:00+03:00
в мире
израиль
сша
ближний восток
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
палестинская национальная администрация
израиль
сша
ближний восток
в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Палестинская национальная администрация, Обострение палестино-израильского конфликта
Нетаньяху заявил о решимости добиться возвращения всех заложников из Газы

Нетаньяху: Израиль вернет всех заложников и ликвидировать власть ХАМАС в Газе

© Benjamin Netanyahu/Telegram Беньямин Нетаньяху
Беньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Benjamin Netanyahu/Telegram
Беньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт – РИА Новости. Израиль полон решимости добиться возвращения всех заложников из сектора Газа и достичь всех целей войны, включая ликвидацию власти движения ХАМАС в секторе, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху по случаю второй годовщины событий 7 октября 2023 года.
"Граждане Израиля, мы наблюдаем решающие, судьбоносные дни. Мы продолжим действовать для достижения всех целей войны: возвращения всех похищенных, ликвидации власти ХАМАС и гарантии того, что Газа больше не будет представлять угрозы для Израиля", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
По словам Нетаньяху, наряду с огромной болью, вызванной нападением палестинских боевиков на юг страны два года назад, Израиль испытывает огромную гордость за удивительную стойкость еврейского государства.
«
"Война за возрождение на семи фронтах - это судьбоносная война за дом, война за само наше существование и за наше будущее. Наши бойцы и командиры наносят сокрушительные удары по тем, кто желает нам зла, на всех фронтах… Вместе мы сокрушили иранскую ось, вместе изменили облик Ближнего Востока, вместе гарантируем вечность Израиля", - подчеркнул глава правительства.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Трамп рассказал о реакции Израиля на предложение ХАМАС по Газе
6 октября, 23:26
За два года военные действия вышли далеко за пределы сектора Газа и распространилась в том числе на Ливан, Сирию, Йемен и Иран. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
Президент США Дональд Трамп 29 сентября обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
В воскресенье Трамп заявил, что в течение недели будет завершена первая фаза его плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников ХАМАС. В понедельник в Египте стартовали переговоры по реализации плана Трампа с участием делегаций Израиля, США и представителей ХАМАС.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Эксперт рассказал о последствиях урегулирования в Газе на условиях Трампа
6 октября, 17:14
 
В мире Израиль США Ближний Восток Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху ХАМАС Палестинская национальная администрация Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
