Нобелевские лауреаты привели квантовую физику в наш мир, рассказал эксперт
17:52 07.10.2025 (обновлено: 17:54 07.10.2025)
Нобелевские лауреаты привели квантовую физику в наш мир, рассказал эксперт
московский физико-технический институт
наука
общество
Новости
московский физико-технический институт, наука, общество
Московский физико-технический институт, Наука, Общество
Рогачев: нобелевские лауреаты проложили мост между микромиром и макромиром

Нобелевская премия. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лауреаты Нобелевской премии по физике 2025 года своими исследованиями проложили "мост" между микромиром, невидимым простому глазу, и нашим обычным макромиром, заложив основы квантовых вычислителей, с помощью которых можно будет создавать новые материалы и лекарства, рассказал РИА Новости директор Физтех-школы физики и исследований имени Ландау (ЛФИ) МФТИ, кандидат физико-математических наук Андрей Рогачев.
Нобелевская премия 2025 года по физике во вторник была присуждена британцу Джону Кларку (1942), французу Мишелю Деворе (1953) и американцу Джону Мартинису (1958) "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".
По словам Рогачева, нынешняя Нобелевская премия по физике – это признание решающего шага ученых, показавших, что квантовые законы действуют не только в мире атомов, но и в электрических цепях, которые можно собрать на лабораторном столе.
"Их эксперименты на сверхпроводящих схемах в 1980-е - 1990-е годы наглядно показали два эффекта: ток может "пройти сквозь стену", туннелируя через потенциальный барьер без достаточной классической энергии, а энергия таких цепей распределяется ступенями - квантуется. Этот мост между микро- и макромиром стал фундаментом физики реальных устройств", - сказал Рогачев.
Он пояснил практическую важность сделанных открытий.
"На этой почве выросли сверхпроводящие кубиты - сегодня это ядро квантовых вычислений. Перспективы очевидны: ускорение материаловедения, надежные квантовые коммуникации и моделирование сложнейших молекул для разработки лекарств. Для нас, на Физтехе, в ЛФИ, это еще и сильный образовательный сигнал: фундаментальная наука рождает технологии будущего и мотивирует студентов подключаться к реальным проектам уже сегодня - от моделирования квантовых цепей до экспериментов в наших лабораториях", - отметил Рогачев.
Медаль Нобелевской премии
Ученый рассказал о важности Нобелевской премии по медицине
Московский физико-технический институтНаукаОбщество
 
 
