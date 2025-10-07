Нобелевские лауреаты привели квантовую физику в наш мир, рассказал эксперт

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лауреаты Нобелевской премии по физике 2025 года своими исследованиями проложили "мост" между микромиром, невидимым простому глазу, и нашим обычным макромиром, заложив основы квантовых вычислителей, с помощью которых можно будет создавать новые материалы и лекарства, рассказал РИА Новости директор Физтех-школы физики и исследований имени Ландау (ЛФИ) МФТИ, кандидат физико-математических наук Андрей Рогачев.

Нобелевская премия 2025 года по физике во вторник была присуждена британцу Джону Кларку (1942), французу Мишелю Деворе (1953) и американцу Джону Мартинису (1958) "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

По словам Рогачева, нынешняя Нобелевская премия по физике – это признание решающего шага ученых, показавших, что квантовые законы действуют не только в мире атомов, но и в электрических цепях, которые можно собрать на лабораторном столе.

"Их эксперименты на сверхпроводящих схемах в 1980-е - 1990-е годы наглядно показали два эффекта: ток может "пройти сквозь стену", туннелируя через потенциальный барьер без достаточной классической энергии, а энергия таких цепей распределяется ступенями - квантуется. Этот мост между микро- и макромиром стал фундаментом физики реальных устройств", - сказал Рогачев.

Он пояснил практическую важность сделанных открытий.