Ученые создали гаджет для проверки состава напитков
Наука
 
09:00 07.10.2025
Ученые создали гаджет для проверки состава напитков
Ученые создали гаджет для проверки состава напитков
Миниатюрные тест-полоски для быстрой проверки качества напитков, а также содержания в них глюкозы, алкоголя, крахмала и молочной кислоты разработали ученые... РИА Новости, 07.10.2025
университетская наука
пища
еда
тула
тульский государственный университет
продукты
тула
россия
Ученые создали гаджет для проверки состава напитков

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИспытание устройства проверки качества напитков
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Миниатюрные тест-полоски для быстрой проверки качества напитков, а также содержания в них глюкозы, алкоголя, крахмала и молочной кислоты разработали ученые ТулГУ в составе международной научной группы. Результаты исследования опубликованы в журнале Gels.
Как рассказали в Тульском государственном университете (ТулГУ), новые тест-полоски позволяют проводить анализ состава напитков, например ликеро-водочной или молочной продукции, практически мгновенно, что делает их удобной альтернативой традиционным лабораторным методам. Авторы считают, что их разработка может быть актуальна не только для производителей пищевой продукции, которым необходим оперативный контроль качества, но и для конечных потребителей, которые могли бы быстро и просто проверять состав детских смесей, безалкогольных и алкогольных напитков, что позволило бы предотвращать отравления.
Проверка куриного мяса в лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В России создали новый способ определения тяжелых металлов в мясе
15 апреля 2024, 09:00
Традиционные методы тестирования пищевых продуктов часто опираются на лабораторные процедуры (масс-спектроскопия, высокоэффективная жидкостная хроматография, ядерный магнитный резонанс, полимеразная цепная реакция, иммуноферментный анализ, устройства с латеральным потоком и т.д.), которые могут быть трудоемкими или долговременными, что может замедлять выявление потенциальных опасностей, тем самым увеличивая риск воздействия на потребителя вредных веществ.
Поэтому многие ученые разрабатывают устройства для быстрой проверки качества и состава пищевых продуктов, основанные на изменениях проводимости электрического тока при изменении состава вещества – амперометрические биосенсоры. Эти устройства могут обнаруживать даже небольшие изменения состава продуктов практически мгновенно.
Большинство существующих амперометрических биосенсорных систем предназначено для определения содержания только одного компонента (спирта, глюкозы, молочной кислоты или крахмала). При этом биосенсоры для определения содержания крахмала, который широко используется в детском и диетическом питании, безалкогольных напитках и в целом в пищевой промышленности в качестве загустителя, связующего вещества и наполнителя, разрабатываются достаточно редко, рассказала один из авторов разработки ведущий научный сотрудник лаборатории биологически активных соединений и биокомпозитов ТулГУ Анна Харькова.
Хлеб, упакованный в пленку с гидролизатом - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
В России разработали экопленку, которая укажет на порчу продуктов
18 марта 2024, 03:00
Ученые ТулГУ совместно с российскими и китайскими коллегами создали быстрый четырехканальный биосенсор, который позволяет проводить анализ напитков с помощью полосок не только быстро, но и сразу по четырем компонентам (глюкоза, алкоголь, крахмал и молочная кислота).
Основой биосенсоров (тест-полосок) стал специальный полимерный состав на основе бычьего сывороточного альбумина, модифицированного нейтральным красным (органическим красителем, способным проводить электрический ток). Такой состав позволяет сенсору надежно удерживать ферменты — природные катализаторы, способные распознавать определенные вещества, объяснили авторы исследования.
© Фото : Управление по связям с общественностью ТулГУТест-полоска для быстрой проверки качества напитков
Тест-полоска для быстрой проверки качества напитков - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : Управление по связям с общественностью ТулГУ
Тест-полоска для быстрой проверки качества напитков
"Главная проблема подобных сенсоров — необходимость использования дополнительных химических реагентов. Наша разработка решает эту проблему за счет специального полимерного носителя, который обеспечивает прямой контакт между ферментом и электродом", — рассказала Харькова.
Чувствительность тест-полосок позволяет определять даже небольшие концентрации веществ: глюкозу от 0,035 миллимоль на литр, этанол от 2,3 миллимоль на литр, молочную кислоту от 15 миллимоль на литр и крахмал от 2 миллиграмм на литр. Компактный размер электрода (1×3 сантиметра) делает систему удобной в использовании.
Молоко - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
В России создали компактный измеритель жирности молока
7 ноября 2023, 09:00
"Нам удалось решить две ключевые задачи: сохранить стабильность ферментов для многократного анализа с помощью биосовместимного биополимера и создать систему, не требующую добавления дополнительных электроактивных соединений", — отметил заведующий лабораторией биологически активных соединений и биокомпозитов ТулГУ Вячеслав Арляпов.
Экспериментальная проверка разработки на пищевых продуктах проводилась параллельно со стандартными методами анализа — газовой хроматографией и капиллярным электрофорезом, что, по словам ученых вуза, подтвердило высокую точность и надежность созданного биосенсора.
 
Наука
 
 
