СМИ узнали, что НАТО хочет использовать для создания стены дронов

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В НАТО из-за высокой стоимости имеющегося сейчас вооружения рассматривают для использования в планируемой так называемой "стене дронов" лазерных систем и дешевых противовоздушных беспилотников, передает агентство Блумберг.

Европейская комиссия с сентября обсуждает вопрос о создании "стены дронов" на восточных границах ЕС

"Системы с использованием лазеров, которые дорогие в производстве, но не стоят почти ничего при открытии огня, и дешевые противовоздушные дроны среди методов, которые рассматриваются для того, чтобы обойти эту проблему (высокую стоимость оружия для сбивания сравнительно недорогих дронов - ред.)", - говорится в материале агентства.

При этом Блумберг отмечает, что многие оборонные компании разработали прототипы лазеров, однако технические аспекты все еще мешают масштабному применению.