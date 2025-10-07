https://ria.ru/20251007/nato-2046875865.html
СМИ узнали, что НАТО хочет использовать для создания стены дронов
СМИ узнали, что НАТО хочет использовать для создания стены дронов - РИА Новости, 07.10.2025
СМИ узнали, что НАТО хочет использовать для создания стены дронов
В НАТО из-за высокой стоимости имеющегося сейчас вооружения рассматривают для использования в планируемой так называемой "стене дронов" лазерных систем и...
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
В НАТО из-за высокой стоимости имеющегося сейчас вооружения рассматривают для использования в планируемой так называемой "стене дронов" лазерных систем и дешевых противовоздушных беспилотников, передает агентство
Блумберг.
Европейская комиссия с сентября обсуждает вопрос о создании "стены дронов" на восточных границах ЕС
.
"Системы с использованием лазеров, которые дорогие в производстве, но не стоят почти ничего при открытии огня, и дешевые противовоздушные дроны среди методов, которые рассматриваются для того, чтобы обойти эту проблему (высокую стоимость оружия для сбивания сравнительно недорогих дронов - ред.)", - говорится в материале агентства.
При этом Блумберг отмечает, что многие оборонные компании разработали прототипы лазеров, однако технические аспекты все еще мешают масштабному применению.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе
, заявил, что, как показывает история, создание стен это всегда плохо.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.