СМИ узнали, что НАТО хочет использовать для создания стены дронов
16:24 07.10.2025
СМИ узнали, что НАТО хочет использовать для создания стены дронов
СМИ узнали, что НАТО хочет использовать для создания стены дронов
В НАТО из-за высокой стоимости имеющегося сейчас вооружения рассматривают для использования в планируемой так называемой "стене дронов" лазерных систем и...
СМИ узнали, что НАТО хочет использовать для создания стены дронов

Bloomberg: НАТО рассматривает лазеры и дешевые БПЛА для ПВО в стене дронов

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В НАТО из-за высокой стоимости имеющегося сейчас вооружения рассматривают для использования в планируемой так называемой "стене дронов" лазерных систем и дешевых противовоздушных беспилотников, передает агентство Блумберг.
Европейская комиссия с сентября обсуждает вопрос о создании "стены дронов" на восточных границах ЕС.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на "Валдае"
Вчера, 20:01
"Системы с использованием лазеров, которые дорогие в производстве, но не стоят почти ничего при открытии огня, и дешевые противовоздушные дроны среди методов, которые рассматриваются для того, чтобы обойти эту проблему (высокую стоимость оружия для сбивания сравнительно недорогих дронов - ред.)", - говорится в материале агентства.
При этом Блумберг отмечает, что многие оборонные компании разработали прототипы лазеров, однако технические аспекты все еще мешают масштабному применению.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, заявил, что, как показывает история, создание стен это всегда плохо.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Напрашивается на неприятности". СМИ раскрыли, до чего Зеленский довел НАТО
4 октября, 22:30
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
