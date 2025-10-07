Рейтинг@Mail.ru
Глава Минтруда не поддержал идею введения налога на тунеядство
00:13 07.10.2025 (обновлено: 06:14 07.10.2025)
Глава Минтруда не поддержал идею введения налога на тунеядство
Глава Минтруда не поддержал идею введения налога на тунеядство - РИА Новости, 07.10.2025
Глава Минтруда не поддержал идею введения налога на тунеядство
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил в интервью РБК, что не поддерживает идею введения налога на тунеядство. РИА Новости, 07.10.2025
экономика, россия, антон котяков, рбк (медиагруппа), вциом
Экономика, Россия, Антон Котяков, РБК (медиагруппа), ВЦИОМ
Глава Минтруда не поддержал идею введения налога на тунеядство

Глава Минтруда Котяков не поддержал идею введения налога на тунеядство

© iStock.com / mizar_21984Рубли и калькулятор
Рубли и калькулятор - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© iStock.com / mizar_21984
Рубли и калькулятор. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил в интервью РБК, что не поддерживает идею введения налога на тунеядство.
"Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю", — сказал Котяков.
Согласно опросу Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованному в понедельник, шесть из десяти (59%) опрошенных россиян скорее не поддерживают идею о налоге на тунеядство. А 45% респондентов считают, что в стране нужно принять закон, который предусматривает наказания за уклонение трудоспособных граждан от трудоустройства.
Люди гуляют у фонтана - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Опрос показал, как россияне относятся к идее о налоге на тунеядство
7 июля, 13:30
 
ЭкономикаРоссияАнтон КотяковРБК (медиагруппа)ВЦИОМ
 
 
