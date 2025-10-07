https://ria.ru/20251007/nalog-2046738246.html
Глава Минтруда не поддержал идею введения налога на тунеядство
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил в интервью РБК, что не поддерживает идею введения налога на тунеядство. РИА Новости, 07.10.2025
