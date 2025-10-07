ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Воюющие в рядах ВСУ польские наемники на передовой используют сильнодействующие наркотические вещества, позволяющие им бодрствовать без еды и воды в течение двух недели и оставаться в строю даже после огнестрельных ранений, рассказал РИА Новости военнослужащий "Южной" группировки войск с позывным "Перун", ссылаясь на допрос пленного наемника.

Украинские пленные ранее неоднократно рассказывали, что в ВСУ на фоне крайней усталости и плохого морального состояния боевиков процветают пьянство и употребление наркотиков. О том, что использование наркотических веществ среди украинских военных "является распространенным явлением", сообщали и эксперты женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC). А представитель антифашистского подполья Херсона сообщал РИА Новости, что латиноамериканские наемники в ВСУ наладили канал поставки и сбыта наркотических веществ прямо на линии боевого соприкосновения.

"Это отдельная вообще история - поляк и его аптечка. Ты открываешь у них аптечку, а там - определенные вещества. Мы не понимали, почему выстрелил в человека, рожок выпустил, а он не падает, просто дальше идет. Или у него вот такие зрачки, стоит и смотрит на тебя", - сказал "Перун".

По его словам, позже выяснилось: боевики находились под действием синтетических наркотиков.

"У них там и шприцы, и все лежало. Поляки, именно они, жестко сидели тогда под наркотиками. Скорее всего, это были вещества типа мефедрона, солевых, синтетических наркотиков, самодельных. Мы находили их аптечки", - добавил "Перун".

По его словам, "один из пленных поляков признался на допросе, что после укола боевики могли не спать до двух недель, при этом полностью теряли потребность в еде и воде, что приводило к истощению организма".

"Человек просто сгорал изнутри, съедал весь свой ресурс", - заключил он.