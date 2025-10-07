Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, зачем польские наемники ВСУ употребляют наркотики - РИА Новости, 07.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 07.10.2025
Боец рассказал, зачем польские наемники ВСУ употребляют наркотики
Боец рассказал, зачем польские наемники ВСУ употребляют наркотики - РИА Новости, 07.10.2025
Боец рассказал, зачем польские наемники ВСУ употребляют наркотики
Воюющие в рядах ВСУ польские наемники на передовой используют сильнодействующие наркотические вещества, позволяющие им бодрствовать без еды и воды в течение... РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
херсон
херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, зачем польские наемники ВСУ употребляют наркотики

Польские наемники под сильнодействующими наркотиками могут не спать две недели

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Воюющие в рядах ВСУ польские наемники на передовой используют сильнодействующие наркотические вещества, позволяющие им бодрствовать без еды и воды в течение двух недели и оставаться в строю даже после огнестрельных ранений, рассказал РИА Новости военнослужащий "Южной" группировки войск с позывным "Перун", ссылаясь на допрос пленного наемника.
Украинские пленные ранее неоднократно рассказывали, что в ВСУ на фоне крайней усталости и плохого морального состояния боевиков процветают пьянство и употребление наркотиков. О том, что использование наркотических веществ среди украинских военных "является распространенным явлением", сообщали и эксперты женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC). А представитель антифашистского подполья Херсона сообщал РИА Новости, что латиноамериканские наемники в ВСУ наладили канал поставки и сбыта наркотических веществ прямо на линии боевого соприкосновения.
Кадр из обращения колумбийских наемников к президенту с просьбой спасти их с Украины - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Колумбийские наемники попросили спасти их с Украины
5 октября, 21:56
"Это отдельная вообще история - поляк и его аптечка. Ты открываешь у них аптечку, а там - определенные вещества. Мы не понимали, почему выстрелил в человека, рожок выпустил, а он не падает, просто дальше идет. Или у него вот такие зрачки, стоит и смотрит на тебя", - сказал "Перун".
По его словам, позже выяснилось: боевики находились под действием синтетических наркотиков.
"У них там и шприцы, и все лежало. Поляки, именно они, жестко сидели тогда под наркотиками. Скорее всего, это были вещества типа мефедрона, солевых, синтетических наркотиков, самодельных. Мы находили их аптечки", - добавил "Перун".
По его словам, "один из пленных поляков признался на допросе, что после укола боевики могли не спать до двух недель, при этом полностью теряли потребность в еде и воде, что приводило к истощению организма".
"Человек просто сгорал изнутри, съедал весь свой ресурс", - заключил он.
По его мнению, у боевиков в таком состоянии притупляется чувство опасности, они думают, что им нечего терять.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Опыт колумбийских военных не спасет от засады ВС России, заявил наемник ВСУ
2 октября, 15:44
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы Украины
 
 
