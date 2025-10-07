В МВД предупредили об опасности, грозящей тем, кто решил продать смартфон

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сброса до заводских настроек перед продажей, передачей или утилизацией смартфона недостаточно, сообщило МВД в Telegram-канале " Сброса до заводских настроек перед продажей, передачей или утилизацией смартфона недостаточно, сообщило МВД в Telegram-канале " Вестник Киберполиции России ".

"Распространенное заблуждение, что сброс к заводским настройкам полностью очищает память устройства (а многие не делают даже этого), создает значительные риски для конфиденциальности", — говорится в публикации.

Как отметили в ведомстве, процедура сброса зачастую лишь разрывает логические связи с данными, в то время как сама информация остается в памяти устройства, и злоумышленники с помощью специальных программ могут получить доступ к фотографиям, номерам телефонов, личным сообщениям, паролям и другим важным сведениям.