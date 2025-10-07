Рейтинг@Mail.ru
В МВД предупредили об опасности, грозящей тем, кто решил продать смартфон
20:04 07.10.2025 (обновлено: 20:26 07.10.2025)
В МВД предупредили об опасности, грозящей тем, кто решил продать смартфон
В МВД предупредили об опасности, грозящей тем, кто решил продать смартфон
Сброса до заводских настроек перед продажей, передачей или утилизацией смартфона недостаточно, сообщило МВД в Telegram-канале "Вестник Киберполиции России". РИА Новости, 07.10.2025
общество, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Общество, Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
В МВД предупредили об опасности, грозящей тем, кто решил продать смартфон

МВД: сброс до заводских настроек не полностью очищает память смартфона

Покупатель держит смартфон
Покупатель держит смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сброса до заводских настроек перед продажей, передачей или утилизацией смартфона недостаточно, сообщило МВД в Telegram-канале "Вестник Киберполиции России".
"Распространенное заблуждение, что сброс к заводским настройкам полностью очищает память устройства (а многие не делают даже этого), создает значительные риски для конфиденциальности", — говорится в публикации.
Как отметили в ведомстве, процедура сброса зачастую лишь разрывает логические связи с данными, в то время как сама информация остается в памяти устройства, и злоумышленники с помощью специальных программ могут получить доступ к фотографиям, номерам телефонов, личным сообщениям, паролям и другим важным сведениям.
Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупредило россиян о данных, которые лучше хранить не в телефонах, а в защищенных облачных хранилищах. В этот перечень вошли фотографии документов, пароли, банковские уведомления и конфиденциальные снимки.
