МТС AdTech запускает новую биллинговую систему

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Компания Компания МТС AdTech , являющаяся дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО "МТС", создала новую биллинговую систему (18+) для рекламного рынка, сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о собственной martech (маркетинговые технологии) и adtech (рекламные технологии) биллинговой системе с единым кошельком для тарификации и учета клиентов мультиканальных рекламных кампаний.

Технологии позволят планировать рекламные кампании, соответствующие актуальным реалиям рекламного рынка: поддерживает новые форматы коммуникаций (реклама в мессенджерах, динамический ремаркетинг, онлайн-видео и другие), а также позволяет создавать конвергентные продукты, объединяющие традиционные рекламные каналы и цифровые инструменты.

Система построена на архитектуре Dynamic Case Management (динамическое управление делами) и стала первым шагом в развитии полноценного MadTech-биллинга (слияние маркетинговых и рекламных технологий, а также технологий данных) – платформы (18+), объединяющей инструменты MarTech и AdTech.

Она позволяет тарифицировать в единой системе как классические услуги связи (СМС), так и новые каналы: Telegram Ads (Ads – реклама), инфлюенс-маркетинг через Getblogger, видеорекламу в экосистеме МТСAds Premium Video (Премиум-видео) и другие форматы. Такой подход открывает возможность создавать кросс-канальные продукты с единой точкой планирования, оплаты и аналитики.

Биллинг автоматизирует процесс формирования счетов, стандартизирует оплату и прием платежей, обеспечивает финансовый мониторинг, управление рисками и аналитику. Поддерживаются гибкие модели тарификации: предоплатные и постоплатные схемы, индивидуальные тарифные планы, пакетные предложения, акции и программы лояльности. Это дает рекламодателям инструменты для более точного управления кампаниями и получения кастомизированных отчетов.

Кроме того, МТС AdTech представила модули провижининга (настройки и управления подписками) и предбиллинга (предварительной обработки данных перед передачей их в биллинг), которые ускоряют подключение услуг и повышают точность начислений для всех измеряемых сервисов. В частности, быстрый доступ к услугам через интеграции с платформами, а также автоматическую обработку CDR-трафика (Call Detail Record (записи деталей вызовов) для любых услуг с измеряемым объемом (количество, время) для точных начислений.

"Мы создали MadTech-биллинг, который отражает новый этап развития отрасли — объединение AdTech и MarTech-сервисов в единую экосистему. Такая архитектура позволяет запускать конвергентные рекламные продукты на основе СМС, Telegram Ads, Getblogger и Premium Video, сокращает время вывода новых услуг на рынок, а также предполагает для них универсальный механизм тарификации, поддерживающий любые цифровые услуги", – отметил директор по MarTech-продуктам и технологиям МТС AdTech Владимир Фарафонов, его слова приводит пресс-служба.

Платформа уже работает с десятками тысяч клиентов. В ближайших планах – запуск интерфейса для менеджеров, расширение API (интерфейса прикладного программирования), новые инструменты финансового контроля и аналитические отчеты.