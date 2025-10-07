Рейтинг@Mail.ru
МСП в гостиничной сфере смогут получить 85 млрд рублей с господдержкой
17:25 07.10.2025
МСП в гостиничной сфере смогут получить 85 млрд рублей с господдержкой
МСП в гостиничной сфере смогут получить 85 млрд рублей с господдержкой - РИА Новости, 07.10.2025
МСП в гостиничной сфере смогут получить 85 млрд рублей с господдержкой
Почти 2,5 тысячи малых и средних предприятий в гостиничной сфере смогут до 2030 года привлечь более 85 миллиардов рублей с господдержкой в рамках Национальной... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:25:00+03:00
2025-10-07T17:25:00+03:00
МСП в гостиничной сфере смогут получить 85 млрд рублей с господдержкой

МСП в гостиничной сфере смогут привлечь более 85 млрд рублей в рамках НГС

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Почти 2,5 тысячи малых и средних предприятий в гостиничной сфере смогут до 2030 года привлечь более 85 миллиардов рублей с господдержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках стратегической сессии по развитию туризма.
"В большинстве регионов страны именно малый и средний бизнес является фактором роста гостиничной инфраструктуры. Для поддержи таких инициатив мы планируем, что с 2026 по 2030 год господдержку в рамках Национальной гарантийной системы смогут получить порядка 2,5 тысяч малых и средних предприятий. Это позволит им привлечь более 85 миллиардов рублей для создания новых и развития действующих гостиниц. По предварительным оценкам, почти три четверти этой суммы, порядка 60 миллиардов рублей — это будут средства по программе ПСК-Комбо, которую Минэкономразвития реализует совместно с Банком России и Корпорацией МСП. Еще более 20 миллиардов рублей придется на "зонтичные" поручительства Корпорации МСП, которые позволят предпринимателям получить заемное финансирование при отсутствии или недостаточности собственного залогового обеспечения", — сообщил Решетников, его слова приводятся на сайте ведомства.
По его данным, с начала 2025 года более 300 субъектов МСП в гостиничной сфере суммарно привлекли 5,5 миллиарда рублей в рамках НГС.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, расширению возможностей господдержки гостиничного бизнеса будет способствовать цифровизация процессов и перевод сервисов и услуг в онлайн-формат. На Цифровой платформе МСП.РФ уже функционирует специальный сервис "Поддержка предпринимателей в сфере туризма", созданный по поручению президента. С его помощью бизнес получает комплексную поддержку своих проектов от Корпорации МСП и региональных властей.
"Цифровая платформа МСП.РФ сокращает коммуникацию между предпринимателями, федеральными структурами и региональными властями. С помощью созданной онлайн-витрины можно выбрать из подготовленных регионами проектов в сфере туризма или предложить к реализации свою идею. Сегодня для выбора доступно 260 предложений от субъектов РФ по созданию туристической инфраструктуры на автомаршрутах, а также 439 инвестплощадок для реализации турпроектов. На сопровождении Корпорации МСП уже находится 89 заявок в 39 регионах с суммарными заявленными инвестициями на 29,5 миллиарда рублей", — привели в пресс-службе Корпорации МСП слова Исаевича.
В настоящее время на МСП.РФ для предпринимателей в сфере туризма доступно 208 мер поддержки. Цифровая платформа разработана и запущена Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ. Она функционирует с 2022 года и развивается по федеральному проекту "Малое и среднее предпринимательство" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". С момента запуска количество сервисов для малого и среднего бизнеса на МСП.РФ выросло с восьми до более чем 35. Число пользователей МСП.РФ превышает 1,3 миллиона россиян: предпринимателей, самозанятых и планирующих начать свой бизнес.
