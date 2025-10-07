Рейтинг@Mail.ru
На малый и средний бизнес приходится 75% доходов всех туркомпаний России - РИА Новости, 07.10.2025
17:23 07.10.2025
На малый и средний бизнес приходится 75% доходов всех туркомпаний России
На малый и средний бизнес приходится 75% доходов всех туркомпаний России - РИА Новости, 07.10.2025
На малый и средний бизнес приходится 75% доходов всех туркомпаний России
Более 76 тысяч малых и средних предприятий, работающих в сфере туризма, по итогам 2024 года получили суммарный доход свыше 1,14 триллиона рублей, что составляет РИА Новости, 07.10.2025
На малый и средний бизнес приходится 75% доходов всех туркомпаний России

Доход МСП в сфере туризма в 2024 году превысил 1,14 трлн рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 76 тысяч малых и средних предприятий, работающих в сфере туризма, по итогам 2024 года получили суммарный доход свыше 1,14 триллиона рублей, что составляет около трех четвертей доходов всех туристических компаний страны, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Самый большой доход на одно предприятие МСБ продемонстрировали туроператоры (10 миллионов рублей в месяц), наименьший - у тех, кто сдает комнаты, квартиры и дома на короткий срок (1,2 миллиона рублей в месяц).
Мужчина-предприниматель работает за ноутбуком в офисе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Более 900 предпринимателей получили социальный статус в Подмосковье
Вчера, 10:48
"За три года мы видим стремительное развитие туристического сектора в России. Причем малый и средний бизнес выступает одним из ключевых драйверов, формируя три четверти доходов отрасли. С 2021 года суммарный доход туристических МСП вырос практически вдвое — с 595 миллиардов рублей до 1,14 триллиона рублей по итогам 2024 года. Одновременно сохраняется положительная динамика по численности МСП в туризме. В 2021 году их было порядка 69 тысяч, а сейчас уже 78,7 тысячи. С учетом того, что средний возраст действующих предприятий в туризме составляет 8 лет и 5 месяцев, тогда как в целом по сектору МСП это 7 лет и 7 месяцев, бизнес в сфере туризма в России можно отнести к устойчивому", - сказал Решетников, его слова приводятся на сайте ведомства.
Наибольшая концентрация малых и средних предприятий в сфере туризма зафиксирована в Москве — 13,5%, Краснодарском крае — 8,1% и Санкт-Петербурге — 6,8%. В пятерку регионов-лидеров входят также Московская и Свердловская области — 5,9% и 3,1%, соответственно. Среди всех МСП в сфере туризма наиболее востребованным является гостиничный бизнес.
Как сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в гостиничном бизнесе сегодня работают более 45% малых и средних предприятий, еще порядка 40% — это турагентства.
"За три года численность МСП в гостиничном бизнесе увеличилась более чем на 20% и на сегодняшний день достигла 36 тысяч. Во многом такой рост обусловлен увеличением спроса на внутренний туризм, возможностями малого бизнеса оперативно отвечать на потребности рынка, а также действующими мерами господдержки. С начала 2025 года МСП в гостиничной сфере суммарно привлекли 5,5 миллиарда рублей в рамках Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП", — привели в пресс-службе Корпорации МСП слова Исаевича.
Получить поддержку в сфере туризма предприниматели могут через одноименный сервис на МСП.РФ, созданный по поручению президента. В Корпорации МСП напомнили, что цифровая платформа разработана и запущена совместно с Минэкономразвития РФ. Она функционирует с 2022 года и развивается по федеральному проекту "Малое и среднее предпринимательство" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Генеральный директор, председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Бизнес получил более 15 млрд рублей льготных микрозаймов через МСП.РФ
Вчера, 10:00
 
