Москвич, объявленный в розыск по делу о терроризме, числится в базе МВД

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москвич по имени Габриэль Мартин*, объявленный в розыск по уголовному делу об участии в террористической организации, числится в базе розыска МВД РФ, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ведомственной базы.

"Основание для розыска: разыскивается в по статье УК", - говорится в карточке Мартина* из базы розыска МВД РФ .

По какой именно статье разыскивается мужчина, не указано, однако уточняется, что он "переобъявлен".

Ранее РИА Новости, ознакомившись с судебными документами, сообщало, что москвич по имени Габриэль Мартин* заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в участии в террористической организации. Дело в отношении мужчины было возбуждено 2 июня, но ему удалось скрыться. Следователь заочно предъявил фигуранту обвинение, объявил в федеральный, а, когда выяснилось, что Мартин* покинул пределы России , то и в международный розыск.

Позднее суд заочно выдал санкцию на его арест. Срок ареста установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Мартину* вменяется часть 2 статьи 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Мартин* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга