Рейтинг@Mail.ru
Москвич, объявленный в розыск по делу о терроризме, числится в базе МВД - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/moskvich-2046757315.html
Москвич, объявленный в розыск по делу о терроризме, числится в базе МВД
Москвич, объявленный в розыск по делу о терроризме, числится в базе МВД - РИА Новости, 07.10.2025
Москвич, объявленный в розыск по делу о терроризме, числится в базе МВД
Москвич по имени Габриэль Мартин*, объявленный в розыск по уголовному делу об участии в террористической организации, числится в базе розыска МВД РФ, выяснило... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T07:22:00+03:00
2025-10-07T07:22:00+03:00
происшествия
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
https://ria.ru/20250706/podrostki-2027447547.html
https://ria.ru/20241212/terrorizm-1988805558.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Москвич, объявленный в розыск по делу о терроризме, числится в базе МВД

Объявленный в розыск по делу о терроризме москвич Мартин числится в базе МВД

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москвич по имени Габриэль Мартин*, объявленный в розыск по уголовному делу об участии в террористической организации, числится в базе розыска МВД РФ, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ведомственной базы.
"Основание для розыска: разыскивается в по статье УК", - говорится в карточке Мартина* из базы розыска МВД РФ .
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Стало известно, сколько подростков находятся в списке террористов
6 июля, 05:54
По какой именно статье разыскивается мужчина, не указано, однако уточняется, что он "переобъявлен".
Ранее РИА Новости, ознакомившись с судебными документами, сообщало, что москвич по имени Габриэль Мартин* заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в участии в террористической организации. Дело в отношении мужчины было возбуждено 2 июня, но ему удалось скрыться. Следователь заочно предъявил фигуранту обвинение, объявил в федеральный, а, когда выяснилось, что Мартин* покинул пределы России, то и в международный розыск.
Позднее суд заочно выдал санкцию на его арест. Срок ареста установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Мартину* вменяется часть 2 статьи 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
Мартин* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Госдума приняла закон о борьбе с финансированием терроризма
12 декабря 2024, 13:22
 
ПроисшествияРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала