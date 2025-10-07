https://ria.ru/20251007/moskva-2049847935.html
В Зеленом парке в Москве благоустроили детскую площадку
Благоустройство детской площадки для юных исследователей в Зеленом парке в Москве завершилось, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 22.10.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
москва
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Благоустройство детской площадки для юных исследователей в Зеленом парке в Москве завершилось, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На пересечении Зеленого проспекта и Фрязевской улицы на границе районов Новогиреево и Ивановское благоустроили Зеленый парк. Здесь дети смогут полезно проводить время на свежем воздухе, развивая воображение и познавая науку в игровой форме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в игровой зоне обустроили огромную песочницу с малыми архитектурными формами: детскими экскаваторами, элементами в технике геопластики и оборудованием для игр, где юные посетители будут создавать фигуры и замки из песка и представлять себя настоящими строителями, управляющими техникой. От солнца защитят установленные навесы.
"Рядом разместили горки, качалки, качели-гнезда и интерактивную панель "Кулачок", обучающую принципам возвратно-поступательного движения. Особое внимание привлекает яркий объект с трубами, демонстрирующий принцип передачи звука", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что зона отдыха, соседствующая с площадкой, оборудована лавочками-кольцами, чтобы родители могли в комфорте наблюдать за играми детей.