В Зеленом парке в Москве благоустроили детскую площадку

Благоустройство детской площадки для юных исследователей в Зеленом парке в Москве

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Благоустройство детской площадки для юных исследователей в Зеленом парке в Москве завершилось, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"На пересечении Зеленого проспекта и Фрязевской улицы на границе районов Новогиреево и Ивановское благоустроили Зеленый парк. Здесь дети смогут полезно проводить время на свежем воздухе, развивая воображение и познавая науку в игровой форме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в игровой зоне обустроили огромную песочницу с малыми архитектурными формами: детскими экскаваторами, элементами в технике геопластики и оборудованием для игр, где юные посетители будут создавать фигуры и замки из песка и представлять себя настоящими строителями, управляющими техникой. От солнца защитят установленные навесы.

"Рядом разместили горки, качалки, качели-гнезда и интерактивную панель "Кулачок", обучающую принципам возвратно-поступательного движения. Особое внимание привлекает яркий объект с трубами, демонстрирующий принцип передачи звука", - добавляется в сообщении.