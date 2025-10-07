Рейтинг@Mail.ru
В Зеленом парке в Москве благоустроили детскую площадку - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:46 07.10.2025 (обновлено: 14:48 22.10.2025)
https://ria.ru/20251007/moskva-2049847935.html
В Зеленом парке в Москве благоустроили детскую площадку
В Зеленом парке в Москве благоустроили детскую площадку - РИА Новости, 22.10.2025
В Зеленом парке в Москве благоустроили детскую площадку
Благоустройство детской площадки для юных исследователей в Зеленом парке в Москве завершилось, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-07T10:46:00+03:00
2025-10-22T14:48:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049847572_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_cdfd716a2de0b5db31adcebc4b7cfb5b.jpg
https://ria.ru/20251003/sokolniki-2046154995.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049847572_106:0:1243:853_1920x0_80_0_0_cd7f1c4a37ba2fecd63ca7d69ad3e593.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В Зеленом парке в Москве благоустроили детскую площадку

В Зеленом парке Москвы благоустроили детскую площадку для юных исследователей

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыБлагоустройство детской площадки для юных исследователей в Зеленом парке в Москве
Благоустройство детской площадки для юных исследователей в Зеленом парке в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Благоустройство детской площадки для юных исследователей в Зеленом парке в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Благоустройство детской площадки для юных исследователей в Зеленом парке в Москве завершилось, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На пересечении Зеленого проспекта и Фрязевской улицы на границе районов Новогиреево и Ивановское благоустроили Зеленый парк. Здесь дети смогут полезно проводить время на свежем воздухе, развивая воображение и познавая науку в игровой форме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в игровой зоне обустроили огромную песочницу с малыми архитектурными формами: детскими экскаваторами, элементами в технике геопластики и оборудованием для игр, где юные посетители будут создавать фигуры и замки из песка и представлять себя настоящими строителями, управляющими техникой. От солнца защитят установленные навесы.
"Рядом разместили горки, качалки, качели-гнезда и интерактивную панель "Кулачок", обучающую принципам возвратно-поступательного движения. Особое внимание привлекает яркий объект с трубами, демонстрирующий принцип передачи звука", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что зона отдыха, соседствующая с площадкой, оборудована лавочками-кольцами, чтобы родители могли в комфорте наблюдать за играми детей.
Детская площадка в парке Сокольники - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В парке "Сокольники" обустроят шесть детских игровых зон
3 октября, 13:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала