https://ria.ru/20251007/moskva-2046941779.html

Премией "Лидеры промышленности Москвы" наградили 13 компаний

Премией "Лидеры промышленности Москвы" наградили 13 компаний - РИА Новости, 07.10.2025

Премией "Лидеры промышленности Москвы" наградили 13 компаний

На торжественной церемонии вручения премии "Лидеры промышленности Москвы" лауреатами стали 13 столичных производителей медизделий, микросхем, лазерных систем и... РИА Новости, 07.10.2025

2025-10-07T21:15:00+03:00

2025-10-07T21:15:00+03:00

2025-10-07T21:15:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046940661_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_7b3d9656e4db9051d3248376d11d47f3.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. На торжественной церемонии вручения премии "Лидеры промышленности Москвы" лауреатами стали 13 столичных производителей медизделий, микросхем, лазерных систем и автотранспортных средств, указал заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Москва – один из крупнейших промышленных центров в мире. В городе работает почти 4,6 тысячи предприятий, на которых трудятся около 755 тысяч человек", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Заммэра добавил, что в столице за высокотехничный выпуск отвечает особая экономическая зона "Технополис Москва". В 2017 году мэр Москвы Сергей Собянин учредил День московской промышленности, когда каждое 7 октября отмечают достижения столичных производств премией "Лидеры промышленности Москвы".Награждали по номинациям: "Высокоэффективное промышленное предприятие в отрасли", "Самый высокоэффективный резидент ОЭЗ “Технополис Москва”", "Крупнейший построенный объект", "Рост производительности труда", "Экспортоориентированное промышленное предприятие", "Молодой промышленник года", "RnD-прорыв"."Столичные компании успешно разрабатывают инновационные и востребованные продукты, вкладываются в свое развитие, воспитывают новые кадры, используют самые передовые технологии и покоряют зарубежные рынки", — приводит пресс-служба слова руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова.Он подчеркнул, что премия "Лидеры промышленности Москвы" подтверждает вклад компаний в развитие столичной экономики и обеспечение технологической независимости России.В номинациях "Высокоэффективное промышленное предприятие в отрасли" отметили лидеров фармацевтической, медицинской станкоинструментальной, пищевой, ракетно-космической промышленности, автомобилестроения, микроэлектроники и радиоэлектроники. Ими стали биотехнологическое предприятие "Фирн М", производитель медизделий для травматологии и ортопедии "Цито", резидент ОЭЗ столицы – разработчик лазерных систем и оборудования "Лассард". Премией также наградили булочно-кондитерский холдинг "Коломенский", аэрокосмическую компанию "Бюро 1440" (в июне 2025 года запустили выпуск солнечных батарей на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва"), научно-инжиниринговый центр транспортной индустрии России "НАМИ" и центр проектирования микросхем "Элвис".Производитель интерактивного оборудования "Некс-Т" стал самым высокоэффективным резидентом ОЭЗ "Технополис Москва". Крупнейшим построенным объектом стало фармацевтическое производство резидента столичной особой экономической зоны "Генериум-Некст" в Зеленограде, которое на площадке "Алабушево" ОЭЗ Москвы Собянин открыл во вторник.Лидером по росту производительности труда выбрали предприятие "Айтел", которое создает системы промышленной автоматизации. В номинации "Экспортоориентированное промышленное предприятие" победил кабельный завод "Спецкабель".Молодым промышленником года стал технический директор и сооснователь станкостроительной компании "Бивер Тех" Максим Бобрышев. В номинации "RnD-прорыв" лучшим выбрано фармацевтическое предприятие "Р-Фарм".Помимо этого, на Дне московской промышленности наградили работников московских промкопаний почетными званиями. Они представляют пищевую, машиностроительную, космическую, автомобилестроительную и другие отрасли.Ранее Сергей Собянин поздравил горожан с Днем московской промышленности. Ежегодно он отмечается 7 октября.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов