Премией "Лидеры промышленности Москвы" наградили 13 компаний - РИА Новости, 07.10.2025
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
21:15 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/moskva-2046941779.html
Премией "Лидеры промышленности Москвы" наградили 13 компаний
Премией "Лидеры промышленности Москвы" наградили 13 компаний
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. На торжественной церемонии вручения премии "Лидеры промышленности Москвы" лауреатами стали 13 столичных производителей медизделий, микросхем, лазерных систем и автотранспортных средств, указал заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Москва – один из крупнейших промышленных центров в мире. В городе работает почти 4,6 тысячи предприятий, на которых трудятся около 755 тысяч человек", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Заммэра добавил, что в столице за высокотехничный выпуск отвечает особая экономическая зона "Технополис Москва". В 2017 году мэр Москвы Сергей Собянин учредил День московской промышленности, когда каждое 7 октября отмечают достижения столичных производств премией "Лидеры промышленности Москвы".Награждали по номинациям: "Высокоэффективное промышленное предприятие в отрасли", "Самый высокоэффективный резидент ОЭЗ “Технополис Москва”", "Крупнейший построенный объект", "Рост производительности труда", "Экспортоориентированное промышленное предприятие", "Молодой промышленник года", "RnD-прорыв"."Столичные компании успешно разрабатывают инновационные и востребованные продукты, вкладываются в свое развитие, воспитывают новые кадры, используют самые передовые технологии и покоряют зарубежные рынки", — приводит пресс-служба слова руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова.Он подчеркнул, что премия "Лидеры промышленности Москвы" подтверждает вклад компаний в развитие столичной экономики и обеспечение технологической независимости России.В номинациях "Высокоэффективное промышленное предприятие в отрасли" отметили лидеров фармацевтической, медицинской станкоинструментальной, пищевой, ракетно-космической промышленности, автомобилестроения, микроэлектроники и радиоэлектроники. Ими стали биотехнологическое предприятие "Фирн М", производитель медизделий для травматологии и ортопедии "Цито", резидент ОЭЗ столицы – разработчик лазерных систем и оборудования "Лассард". Премией также наградили булочно-кондитерский холдинг "Коломенский", аэрокосмическую компанию "Бюро 1440" (в июне 2025 года запустили выпуск солнечных батарей на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва"), научно-инжиниринговый центр транспортной индустрии России "НАМИ" и центр проектирования микросхем "Элвис".Производитель интерактивного оборудования "Некс-Т" стал самым высокоэффективным резидентом ОЭЗ "Технополис Москва". Крупнейшим построенным объектом стало фармацевтическое производство резидента столичной особой экономической зоны "Генериум-Некст" в Зеленограде, которое на площадке "Алабушево" ОЭЗ Москвы Собянин открыл во вторник.Лидером по росту производительности труда выбрали предприятие "Айтел", которое создает системы промышленной автоматизации. В номинации "Экспортоориентированное промышленное предприятие" победил кабельный завод "Спецкабель".Молодым промышленником года стал технический директор и сооснователь станкостроительной компании "Бивер Тех" Максим Бобрышев. В номинации "RnD-прорыв" лучшим выбрано фармацевтическое предприятие "Р-Фарм".Помимо этого, на Дне московской промышленности наградили работников московских промкопаний почетными званиями. Они представляют пищевую, машиностроительную, космическую, автомобилестроительную и другие отрасли.Ранее Сергей Собянин поздравил горожан с Днем московской промышленности. Ежегодно он отмечается 7 октября.
