Зажировка манула Тимофея продолжается, он набрал 800 граммов

Зажировка манула Тимофея из Московского зоопарка продолжается, за месяц он набрал 800 граммов и уже весит 5,8 килограмма, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.

Манул в начале сентября начал традиционную зажировку к зиме, на тот момент его вес составлял 5 килограммов.

"Зажировка у Тимофея продолжается. За месяц манул набрал 800 граммов и сейчас весит 5,8 килограмма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент у палласова кота двухразовое питание, суточный объем порций составляет порядка 400-450 граммов, иногда чуть больше.

"Пока один день – понедельник, остается разгрузочным. Зоологи тщательно следят за весом Тимоши, так как набор веса должен быть плавным. В октябре у него могут убрать один разгрузочный день в неделю", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что во внутреннем вольере Тимофея есть 2 домика. Один из них уже утеплили тонким слоем сена, второй утеплят чуть позже, к зиме. Сейчас манул может выбирать, в каком из домиков ему комфортнее всего находиться.

"Символ Московского зоопарка сейчас активно гуляет. Нередко он набирает в качестве наблюдательного пункта одну из полочек у стены вольера или же прячется в дупло в крупном бревне", - говорится в сообщении.