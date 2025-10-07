https://ria.ru/20251007/moskva-2046876636.html
Зажировка манула Тимофея продолжается, он набрал 800 граммов
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Зажировка манула Тимофея из Московского зоопарка продолжается, за месяц он набрал 800 граммов и уже весит 5,8 килограмма, сообщается в Telegram-канале
столичного зоосада.
Манул в начале сентября начал традиционную зажировку к зиме, на тот момент его вес составлял 5 килограммов.
"Зажировка у Тимофея продолжается. За месяц манул набрал 800 граммов и сейчас весит 5,8 килограмма", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в данный момент у палласова кота двухразовое питание, суточный объем порций составляет порядка 400-450 граммов, иногда чуть больше.
"Пока один день – понедельник, остается разгрузочным. Зоологи тщательно следят за весом Тимоши, так как набор веса должен быть плавным. В октябре у него могут убрать один разгрузочный день в неделю", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что во внутреннем вольере Тимофея есть 2 домика. Один из них уже утеплили тонким слоем сена, второй утеплят чуть позже, к зиме. Сейчас манул может выбирать, в каком из домиков ему комфортнее всего находиться.
"Символ Московского зоопарка сейчас активно гуляет. Нередко он набирает в качестве наблюдательного пункта одну из полочек у стены вольера или же прячется в дупло в крупном бревне", - говорится в сообщении.
Тимофей родился в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии - 11 июня 2020 года. Его маму зовут Ласточка, а папу - Зеленогорск. Спустя год, в 2021 году, манул поселился в Московском зоопарке и вскоре стал народным любимцем.