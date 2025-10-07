Рейтинг@Mail.ru
Зажировка манула Тимофея продолжается, он набрал 800 граммов
16:26 07.10.2025
Зажировка манула Тимофея продолжается, он набрал 800 граммов
Зажировка манула Тимофея продолжается, он набрал 800 граммов
происшествия, новосибирск, зеленогорск, московский зоопарк
Происшествия, Новосибирск, Зеленогорск, Московский зоопарк
Зажировка манула Тимофея продолжается, он набрал 800 граммов

© Фото : Московский зоопарк/TelegramМанул Тимофей из Московского зоопарка с весом 5,8 килограмма
Манул Тимофей из Московского зоопарка с весом 5,8 килограмма
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Зажировка манула Тимофея из Московского зоопарка продолжается, за месяц он набрал 800 граммов и уже весит 5,8 килограмма, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
Манул в начале сентября начал традиционную зажировку к зиме, на тот момент его вес составлял 5 килограммов.
"Зажировка у Тимофея продолжается. За месяц манул набрал 800 граммов и сейчас весит 5,8 килограмма", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в данный момент у палласова кота двухразовое питание, суточный объем порций составляет порядка 400-450 граммов, иногда чуть больше.
"Пока один день – понедельник, остается разгрузочным. Зоологи тщательно следят за весом Тимоши, так как набор веса должен быть плавным. В октябре у него могут убрать один разгрузочный день в неделю", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что во внутреннем вольере Тимофея есть 2 домика. Один из них уже утеплили тонким слоем сена, второй утеплят чуть позже, к зиме. Сейчас манул может выбирать, в каком из домиков ему комфортнее всего находиться.
"Символ Московского зоопарка сейчас активно гуляет. Нередко он набирает в качестве наблюдательного пункта одну из полочек у стены вольера или же прячется в дупло в крупном бревне", - говорится в сообщении.
Тимофей родился в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии - 11 июня 2020 года. Его маму зовут Ласточка, а папу - Зеленогорск. Спустя год, в 2021 году, манул поселился в Московском зоопарке и вскоре стал народным любимцем.
