Рейтинг@Mail.ru
В Москве проверили около 1,2 миллиона газовых плит с начала года - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:01 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/moskva-2046798203.html
В Москве проверили около 1,2 миллиона газовых плит с начала года
В Москве проверили около 1,2 миллиона газовых плит с начала года - РИА Новости, 07.10.2025
В Москве проверили около 1,2 миллиона газовых плит с начала года
Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году около 1,2 миллиона газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заммэра Москвы... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T12:01:00+03:00
2025-10-07T12:01:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823087956_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_aa48831473413352b633feb4bca25029.jpg
https://realty.ria.ru/20251007/rosseti-2046788036.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823087956_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5667218f82273595be81def68a8f037f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве проверили около 1,2 миллиона газовых плит с начала года

Около 1,2 млн газовых плит проверили в Москве в этом году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПроверка газового оборудования в жилых домах
Проверка газового оборудования в жилых домах - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Проверка газового оборудования в жилых домах . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году около 1,2 миллиона газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"За январь-сентябрь проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности почти 1,2 миллиона газовых плит, что составляет примерно 67% от общего числа. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. Информация о датах и времени проведения проверок размещается на стендах, установленных в подъездах и во дворах", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда.
"В столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена.
"Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - подчеркнул Бирюков.
Гаражный комплекс в Олимпийской деревне на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Россети" подключили к электричеству гаражный комплекс на западе Москвы
11:16
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала