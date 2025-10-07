В Москве проверили около 1,2 миллиона газовых плит с начала года

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году около 1,2 миллиона газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"За январь-сентябрь проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности почти 1,2 миллиона газовых плит, что составляет примерно 67% от общего числа. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. Информация о датах и времени проведения проверок размещается на стендах, установленных в подъездах и во дворах", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда.

"В столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - добавил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена.