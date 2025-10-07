Рейтинг@Mail.ru
В Москве обновили территорию у пересадочного узла "Отрадное"
11:00 07.10.2025
В Москве обновили территорию у пересадочного узла "Отрадное"
В Москве обновили территорию у пересадочного узла "Отрадное"
Специалисты комплекса городского хозяйства провели обновление территории, прилегающей к пересадочному узлу "Отрадное" на северо-востоке столицы, сообщил... РИА Новости, 07.10.2025
В Москве обновили территорию у пересадочного узла "Отрадное"

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели обновление территории, прилегающей к пересадочному узлу "Отрадное" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Пересадочный узел "Отрадное" объединяет одноименную станцию метро и остановки многочисленных автобусных маршрутов. Главной задачей было обустроить удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, обеспечить условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта. В зону работ вошли улицы Хачатуряна, Декабристов, Отрадная, Санникова и Северный бульвар", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что в рамках программы "Чистое небо" воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
"Тротуары стали шире и удобнее, общая площадь нового покрытия пешеходной зоны составила более 90 тысяч квадратных метров. На проезжей части и в дворовых проездах уложили свыше 150 тысяч "квадратов" асфальта, организовали удобные парковочные карманы и велопарковки. Вместо старых опор освещения установили более 420 современных фонарей и 140 уличных торшеров с энергоэффективными светодиодными светильниками", - добавил Бирюков.
Он уточнил, что нерегулируемые переходы на улицах Хачатуряна, Санникова, Декабристов и Северном бульваре оборудовали контрастным освещением. Кроме того, появились дополнительные фонари на детских и спортивных площадках на улице Хачатуряна и Северном бульваре. Для пассажиров городского транспорта установили 13 современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами.
Бирюков пояснил, что на улице Хачатуряна рядом с ТЦ "Форт" обновили сквер с уютными зелеными зонами и лавочками. На улице Декабристов возле ТЦ "Байконур" создали зеленую зону отдыха с клумбами. На пересечении Северного бульвара и улицы Декабристов привели в порядок зону отдыха. Вместо пустыря у многоуровневой перехватывающей парковки на Северном бульваре появилось новое общественное пространство с амфитеатром, освещением, уличной мебелью и качелями. На месте снесенных гаражей на пересечении улиц Хачатуряна и Каргопольской обустроили детскую и спортивную площадки. Еще три детских площадки отремонтировали на Северном бульваре.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающей к пересадочному узлу "Отрадное" территории разбили более 120 тысяч квадратных метров газона.
