Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в убийстве на северо-западе Москвы сдался полиции в Туле - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/moskva-2046773314.html
Подозреваемый в убийстве на северо-западе Москвы сдался полиции в Туле
Подозреваемый в убийстве на северо-западе Москвы сдался полиции в Туле - РИА Новости, 07.10.2025
Подозреваемый в убийстве на северо-западе Москвы сдался полиции в Туле
Мужчина, ударивший оппонента ножом в шею на северо-западе Москвы, сам явился в полицию в Туле, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T09:59:00+03:00
2025-10-07T09:59:00+03:00
происшествия
москва
россия
тула
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_401e78f1047cfc9a77460ee99b12d7df.jpg
https://ria.ru/20250915/moskva-2041964818.html
https://ria.ru/20251006/napadenie-2046638339.html
москва
россия
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_1e42baef83b743443884410f9d4c9168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, тула, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Тула, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в убийстве на северо-западе Москвы сдался полиции в Туле

В Туле мужчина, ударивший оппонента ножом в Москве, сам явился в полицию

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мужчина, ударивший оппонента ножом в шею на северо-западе Москвы, сам явился в полицию в Туле, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Ранее столичный главк СК РФ сообщал, что около станции МЦД "Волоколамская" в Москве обнаружено тело мужчины 1993 года с ножевым ранением в области шеи. Возбуждено дело об убийстве.
Место проишествия в Филевском парке на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
На западе Москвы зарезали мужчину
15 сентября, 09:47
"После совершения преступления гражданин 2003 года рождения пытался скрыться от правоохранительных органов, покинув территорию Москвы и Московской области, однако впоследствии он принял решение добровольно явиться в отдел полиции в г. Туле", - говорится в сообщении.
Сейчас оперативники доставляют злоумышленника в Москву для передачи в следственные органы и привлечения к уголовной ответственности.
В столичной прокуратуре отметили, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В центре Москвы мужчина с ножом напал на прохожих
Вчера, 14:14
 
ПроисшествияМоскваРоссияТулаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала