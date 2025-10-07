https://ria.ru/20251007/moskva-2046773314.html
Подозреваемый в убийстве на северо-западе Москвы сдался полиции в Туле
Мужчина, ударивший оппонента ножом в шею на северо-западе Москвы, сам явился в полицию в Туле, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 07.10.2025
В Туле мужчина, ударивший оппонента ножом в Москве, сам явился в полицию