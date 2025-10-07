Рейтинг@Mail.ru
14:22 07.10.2025
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест Чичваркина*
происшествия, россия, лондон
Происшествия, Россия, Лондон
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест Чичваркина*

Мособлсуд 13 октября проверит законность ареста Чичваркина

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЕвгений Чичваркин*
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Евгений Чичваркин*. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мосгорсуд 13 октября проверит законность решения о заочном аресте бизнесмена Евгения Чичваркина*, обвиняемого в распространении фейков об армии, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 13 октября 13.30", - сказано в материалах.
Бизнесмен 17 сентября был заочно арестован по обвинению в публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, а также нарушении порядка деятельности иностранного агента.
За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической или иной ненависти предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, за нарушение порядка деятельности иностранного агента – до 2 лет.
Минюст РФ включил Чичваркина* в реестр иностранных агентов в июне 2022 года. Бизнесмен проживает в Лондоне.
*Признан в РФ иноагентом
Евгений Чичваркин* - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Чичваркина*
14 марта, 15:42
 
ПроисшествияРоссияЛондон
 
 
