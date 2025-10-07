Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест Чичваркина*

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мосгорсуд 13 октября проверит законность решения о заочном аресте бизнесмена Евгения Чичваркина*, обвиняемого в распространении фейков об армии, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 13 октября 13.30", - сказано в материалах.

Бизнесмен 17 сентября был заочно арестован по обвинению в публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, а также нарушении порядка деятельности иностранного агента.

За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической или иной ненависти предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, за нарушение порядка деятельности иностранного агента – до 2 лет.

Минюст РФ включил Чичваркина* в реестр иностранных агентов в июне 2022 года. Бизнесмен проживает в Лондоне