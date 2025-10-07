Рейтинг@Mail.ru
В Мосгордуме предложили создать интерактивную карту дорожных работ
00:08 07.10.2025
В Мосгордуме предложили создать интерактивную карту дорожных работ
В Мосгордуме предложили создать интерактивную карту дорожных работ
Лидер фракции "Новые люди" в Мосгордуме Александр Даванков направил обращение руководителю департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
В Мосгордуме предложили создать интерактивную карту дорожных работ

Заседание Мосгордумы
© РИА Новости / Антон Денисов
Заседание Мосгордумы. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" в Мосгордуме Александр Даванков направил обращение руководителю департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Раису Чигликову с предложением создать интерактивную карту дорожных и коммунальных работ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что в последние годы Москва активно развивается, однако благоустройство города сопровождается перекрытиями улиц и раскопками, а также создает неудобства для жителей, которые узнают о работах постфактум, что вызывает раздражение из-за плохого информирования, хотя эти работы и запланированы заранее.
"Мы видим решение этой проблемы в создании единой интерактивной карты. Такая карта, размещенная на портале mos.ru и в мобильных сервисах города, дала бы возможность москвичам заранее узнавать, где и когда планируются дорожные или коммунальные работы, какие улицы будут частично или полностью перекрыты, а также когда планируется их завершение", - сказано в документе.
Также подчеркивается, что возможность фильтрации по району, улице, дате и типу работ, отображение статуса ("планируется", "в работе", "завершено") и данных ответственных организаций сделали бы информацию доступной и понятной.
"Для жителей это не просто удобство - это вопрос уважения к их времени и повседневной жизни… Особенно важно знать о предстоящих ограничениях в выходные, праздничные дни и летний период, когда активность горожан возрастает", - уточняется в документе.
По мнению автора обращения, интерактивная карта поможет заранее спланировать передвижения, избежать заторов и непредвиденных задержек, выбрать альтернативные маршруты, а значит - сэкономить время и сохранить спокойствие, реализация проекта станет еще одним шагом к цифровому городу, в котором каждый житель чувствует заботу и уважение к их времени, комфорту и повседневным маршрутам.
"Проект повысит доверие к городским службам. Когда жители видят, где и зачем проводятся работы, и знают, когда все будет восстановлено, исчезает чувство беспорядка и возникает понимание: город развивается планомерно и прозрачно. Это снижает социальное напряжение", - говорится в обращении.
Отмечается, что карта будет полезна не только жителям, но и городским службам, транспортным операторам, бизнесу, службам доставки, такси и организаторам мероприятий: наличие актуальных данных в открытом доступе позволит заранее корректировать маршруты и планы, координировать действия разных ведомств и подрядчиков, исключая дублирование и накладки при проведении работ.
Подчеркивается, что технически реализация проекта возможна на базе уже существующих открытых данных правительства Москвы, что позволит запустить решение без значительных дополнительных затрат, карта может быть интегрирована с экосистемой mos.ru и существующими мобильными приложениями, а также предусматривать подписку на уведомления по выбранным адресам и районам.
"Прошу Вас, уважаемый Раис Ринатович, рассмотреть данное предложение и при положительном решении включить разработку и внедрение интерактивной карты планируемых дорожных и коммунальных работ в план цифровых инициатив департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы", - сказано в документе.
