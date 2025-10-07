Министр труда и соцзащиты прокомментировал установленный возраст молодежи

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Установленный возраст молодежи соответствует своим задачам, и необходимо взвесить все параметры прежде, чем предлагать повысить возраст молодежи, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"С точки зрения нормативного определения возраста молодежи, я думаю, что то, что сегодня есть, соответствует своим задачам", - сказал Котяков

Он отметил, что на нормативном определении молодежи завязано много процессов, в числе которых вопрос предоставления поддержки в сфере занятости, жилья, предпринимательства. Изменение параметров этой группы повлияет на структуру расходов не только федерального бюджета, но и бюджетов субъектов Российской Федерации, сообщил Котяков.

"Любые подвижки в этом параметре несут за собой серьезные последствия, в том числе - бюджетные. Прежде чем рассуждать на эту тему или принимать какие-то управленческие решения, точно нужно все параметры взвешивать", - добавил министр.