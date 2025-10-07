https://ria.ru/20251007/molodezh-2046773160.html
Министр труда и соцзащиты прокомментировал установленный возраст молодежи
Министр труда и соцзащиты прокомментировал установленный возраст молодежи - РИА Новости, 07.10.2025
Министр труда и соцзащиты прокомментировал установленный возраст молодежи
Установленный возраст молодежи соответствует своим задачам, и необходимо взвесить все параметры прежде, чем предлагать повысить возраст молодежи, сообщил в... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T09:58:00+03:00
2025-10-07T09:58:00+03:00
2025-10-07T09:58:00+03:00
общество
антон котяков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026041516_0:261:3159:2038_1920x0_80_0_0_be1cc9ce77a648566a59079dae08f0bd.jpg
https://ria.ru/20251006/rosatom-2046677240.html
https://ria.ru/20251006/putin-2046713830.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026041516_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_893600aa37ae634b5b7466a3cac5d053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антон котяков, россия
Общество, Антон Котяков, Россия
Министр труда и соцзащиты прокомментировал установленный возраст молодежи
Котяков заявил, что установленный возраст молодежи соответствует своим задачам
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Установленный возраст молодежи соответствует своим задачам, и необходимо взвесить все параметры прежде, чем предлагать повысить возраст молодежи, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"С точки зрения нормативного определения возраста молодежи, я думаю, что то, что сегодня есть, соответствует своим задачам", - сказал Котяков
.
Он отметил, что на нормативном определении молодежи завязано много процессов, в числе которых вопрос предоставления поддержки в сфере занятости, жилья, предпринимательства. Изменение параметров этой группы повлияет на структуру расходов не только федерального бюджета, но и бюджетов субъектов Российской Федерации, сообщил Котяков.
"Любые подвижки в этом параметре несут за собой серьезные последствия, в том числе - бюджетные. Прежде чем рассуждать на эту тему или принимать какие-то управленческие решения, точно нужно все параметры взвешивать", - добавил министр.
Ранее председатель Общественного совета при Минтруде Константин Абрамов заявил в интервью РИА Новости, что верхнюю планку возраста молодежи в России
можно поднять с 35 до 40-45 лет.