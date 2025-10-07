Посол России в Молдавии обеспокоен ситуацией в Гагаузии

КИШИНЕВ, 7 окт - РИА Новости. Ситуация в Гагаузии вызывает тревогу в связи с тем, что политика властей Молдавии по отношению к автономии расходится с конституционными принципами, заявил посол России в республике Олег Озеров.
Российский посол во вторник находится с визитом в Комрате - административном центре Гагаузской автономии.
"Ситуация в Гагаузии нас беспокоит и даже вызывает тревогу, потому что, с одной стороны, есть конституционные принципы и закрепленный в Конституции Республики Молдова статус автономии, но, в то же время, мы видим, что конкретная политика властей расходится с конституционными принципами", - заявил Озеров в интервью телеканалу "Первый в Молдове" в рамках своего рабочего визита в Комрат.
Российский дипломат подчеркнул, что Россия выступает за соблюдение конституционных прав жителей Гагаузии и за то, чтобы эти права не подверглись изменениям. "Это касается не только Гагаузии, это касается и других регионов страны, это касается и принципов приднестровского урегулирования, а также нейтрального статуса республики. Мы считаем, что будучи закрепленным в Конституции, он не должен быть пересмотрен ни де-юре, ни де-факто", - подчеркнул глава российской дипмиссии.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.