Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Молдавии обеспокоен ситуацией в Гагаузии - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 07.10.2025 (обновлено: 15:33 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/moldaviya-2046862756.html
Посол России в Молдавии обеспокоен ситуацией в Гагаузии
Посол России в Молдавии обеспокоен ситуацией в Гагаузии - РИА Новости, 07.10.2025
Посол России в Молдавии обеспокоен ситуацией в Гагаузии
Ситуация в Гагаузии вызывает тревогу в связи с тем, что политика властей Молдавии по отношению к автономии расходится с конституционными принципами, заявил... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T15:32:00+03:00
2025-10-07T15:33:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
россия
олег озеров
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251006/moldaviya-2046704112.html
гагаузия
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гагаузия, молдавия, россия, олег озеров, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, парламентские выборы в молдавии
В мире, Гагаузия, Молдавия, Россия, Олег Озеров, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Парламентские выборы в Молдавии
Посол России в Молдавии обеспокоен ситуацией в Гагаузии

Посол Озеров: ситуация в Гагаузии вызывает тревогу из-за политики Кишинева

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 7 окт - РИА Новости. Ситуация в Гагаузии вызывает тревогу в связи с тем, что политика властей Молдавии по отношению к автономии расходится с конституционными принципами, заявил посол России в республике Олег Озеров.
Российский посол во вторник находится с визитом в Комрате - административном центре Гагаузской автономии.
"Ситуация в Гагаузии нас беспокоит и даже вызывает тревогу, потому что, с одной стороны, есть конституционные принципы и закрепленный в Конституции Республики Молдова статус автономии, но, в то же время, мы видим, что конкретная политика властей расходится с конституционными принципами", - заявил Озеров в интервью телеканалу "Первый в Молдове" в рамках своего рабочего визита в Комрат.
Российский дипломат подчеркнул, что Россия выступает за соблюдение конституционных прав жителей Гагаузии и за то, чтобы эти права не подверглись изменениям. "Это касается не только Гагаузии, это касается и других регионов страны, это касается и принципов приднестровского урегулирования, а также нейтрального статуса республики. Мы считаем, что будучи закрепленным в Конституции, он не должен быть пересмотрен ни де-юре, ни де-факто", - подчеркнул глава российской дипмиссии.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Парламентские выборы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Выборы в Молдавии не были честными, заявил депутат Соцпартии
Вчера, 19:10
 
В миреГагаузияМолдавияРоссияОлег ОзеровЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецПарламентские выборы в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала