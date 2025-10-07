Рейтинг@Mail.ru
Стратегии выхода на мировые рынки для отраслей моды обсудят на форуме - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/moda-2046807922.html
Стратегии выхода на мировые рынки для отраслей моды обсудят на форуме
Стратегии выхода на мировые рынки для отраслей моды обсудят на форуме - РИА Новости, 07.10.2025
Стратегии выхода на мировые рынки для отраслей моды обсудят на форуме
Стратегическая сессия "Уйти нельзя остаться. Стратегия российского бизнеса в глобальной моде" пройдет 21 октября в рамках Международного экспортного форума... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T12:43:00+03:00
2025-10-07T12:43:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966238473_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_dec525d4c0e9b314896e62942014de8a.jpg
https://ria.ru/20251001/keys-2045670857.html
https://ria.ru/20251003/brendy-2046218576.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966238473_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7882397ed1cfa1b78a1e56e3fa7ece05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Стратегии выхода на мировые рынки для отраслей моды обсудят на форуме

Стратегическая сессия российского бизнеса в глобальной моде пройдет 21 октября

© iStock.com / Yagi-StudioДизайнеры одежды во время работы
Дизайнеры одежды во время работы - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© iStock.com / Yagi-Studio
Дизайнеры одежды во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Стратегическая сессия "Уйти нельзя остаться. Стратегия российского бизнеса в глобальной моде" пройдет 21 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"Российский экспортный центр соберет ведущих экспертов, чиновников и представителей модных брендов, чтобы обсудить, как российскому бизнесу выстроить эффективную стратегию в условиях меняющейся геополитической и экономической реальности. Среди ключевых тем - реалистичность экспансии, баланс уникальности и конкурентоспособности, меры господдержки и успешные кейсы", - говорится в сообщении.
Коллеги обсуждают работу - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
РЭЦ рассказал об успешных кейсах с "Моим экспортом" и "Сделано в России"
1 октября, 16:52
На сессии обсудят, как российским модным брендам использовать окно возможностей после ухода глобальных игроков, что выведет индустрию на новый уровень - экспорт, масштабирование или глубокая локализация. Также будут подняты вопросы: насколько реалистичен выход российских брендов на международный рынок, возможен ли рост отечественных модных брендов за пределы малого и среднего бизнеса, как сохранить уникальность, выступая на глобальной арене и какие инструменты развития требуются для успешного экспорта.
Обо всем этом поговорят эксперты и опытные игроки индустрии в лице представителей Минпромторга России, Российского экспортного центра, брендов 2Mood, Мonochrome, LIME и Poison Drop, а также спикеры из Турции и Узбекистана. Модератором выступит основатель Института развития индустрии моды Beinopen, ведущий эксперт НИУ ВШЭ Алексей Баженов.
Международный экспортный форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира - представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.
Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в Москве. Участие бесплатное. Регистрация на форум открыта до 13 октября на официальном сайте форума.
Напомним, в рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru.
Генеральные партнеры форума - ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК. Партнер деловой программы - правительство Москвы.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Логотип Сделано в России - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
РЭЦ рассказал о брендах "Сделано в России"
3 октября, 16:42
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала