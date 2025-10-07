Стратегии выхода на мировые рынки для отраслей моды обсудят на форуме

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Стратегическая сессия "Уйти нельзя остаться. Стратегия российского бизнеса в глобальной моде" пройдет 21 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).

"Российский экспортный центр соберет ведущих экспертов, чиновников и представителей модных брендов, чтобы обсудить, как российскому бизнесу выстроить эффективную стратегию в условиях меняющейся геополитической и экономической реальности. Среди ключевых тем - реалистичность экспансии, баланс уникальности и конкурентоспособности, меры господдержки и успешные кейсы", - говорится в сообщении.

На сессии обсудят, как российским модным брендам использовать окно возможностей после ухода глобальных игроков, что выведет индустрию на новый уровень - экспорт, масштабирование или глубокая локализация. Также будут подняты вопросы: насколько реалистичен выход российских брендов на международный рынок, возможен ли рост отечественных модных брендов за пределы малого и среднего бизнеса, как сохранить уникальность, выступая на глобальной арене и какие инструменты развития требуются для успешного экспорта.

Обо всем этом поговорят эксперты и опытные игроки индустрии в лице представителей Минпромторга России, Российского экспортного центра, брендов 2Mood, Мonochrome, LIME и Poison Drop, а также спикеры из Турции и Узбекистана. Модератором выступит основатель Института развития индустрии моды Beinopen, ведущий эксперт НИУ ВШЭ Алексей Баженов.

Международный экспортный форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира - представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.

Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в Москве. Участие бесплатное. Регистрация на форум открыта до 13 октября на официальном сайте форума.

Напомним, в рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru.

Генеральные партнеры форума - ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК. Партнер деловой программы - правительство Москвы.