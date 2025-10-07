Рейтинг@Mail.ru
От атак дронов ВСУ за неделю пострадали 53 мирных жителя - РИА Новости, 07.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 07.10.2025 (обновлено: 07:34 07.10.2025)
От атак дронов ВСУ за неделю пострадали 53 мирных жителя
От атак дронов ВСУ за неделю пострадали 53 мирных жителя - РИА Новости, 07.10.2025
От атак дронов ВСУ за неделю пострадали 53 мирных жителя
Пятьдесят три мирных жителя России пострадали за неделю от атак дронов ВСУ, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского... РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
россия
белгородская область
россия, белгородская область, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
От атак дронов ВСУ за неделю пострадали 53 мирных жителя

Мирошник: от атак дронов ВСУ за неделю пострадали 53 мирных жителя РФ

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пятьдесят три мирных жителя России пострадали за неделю от атак дронов ВСУ, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Согласно печальной статистике, трое из четырех пострадавших от деяний украинских нацистов становились жертвами преднамеренных ударов БПЛА. В частности, за прошедшие семь дней 53 мирных жителя подверглись дронным атакам, что составляет порядка 76% от общего числа пострадавших. Чаще всего вооруженные формирования киевского режима применяют ударные дроны для атак по гражданским объектам на белгородском, херсонском, донецком направлениях", - говорится в еженедельном докладе Мирошника по преступлениям киевского режима, который есть в распоряжении агентства.
Кроме того, отметил посол, для разрушения гражданских объектов на прифронтовых территориях России противник применял артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы и РСЗО.
"Белгород и восточная власть Белгородской области находились под ежедневными ударами беспилотников. Число атак достигало 200 в сутки. Наибольшее количество инцидентов, связанных с БПЛА, было зафиксировано в Шебекинском муниципальном округе (97 в один из дней), Белгородском и Борисовском районах, Краснояружском и Грайворонском городских округах", - добавил Мирошник.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Киев собирается применять карательные меры к детям, заявил Мирошник
07:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
