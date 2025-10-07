https://ria.ru/20251007/miroshnik-2046756359.html
От атак дронов ВСУ за неделю пострадали 53 мирных жителя
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пятьдесят три мирных жителя России пострадали за неделю от атак дронов ВСУ, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Согласно печальной статистике, трое из четырех пострадавших от деяний украинских нацистов становились жертвами преднамеренных ударов БПЛА. В частности, за прошедшие семь дней 53 мирных жителя подверглись дронным атакам, что составляет порядка 76% от общего числа пострадавших. Чаще всего вооруженные формирования киевского режима применяют ударные дроны для атак по гражданским объектам на белгородском, херсонском, донецком направлениях", - говорится в еженедельном докладе Мирошника по преступлениям киевского режима, который есть в распоряжении агентства.
Кроме того, отметил посол, для разрушения гражданских объектов на прифронтовых территориях России
противник применял артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы и РСЗО.
"Белгород и восточная власть Белгородской области
находились под ежедневными ударами беспилотников. Число атак достигало 200 в сутки. Наибольшее количество инцидентов, связанных с БПЛА, было зафиксировано в Шебекинском муниципальном округе (97 в один из дней), Белгородском и Борисовском районах, Краснояружском и Грайворонском городских округах", - добавил Мирошник
