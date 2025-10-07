"Согласно печальной статистике, трое из четырех пострадавших от деяний украинских нацистов становились жертвами преднамеренных ударов БПЛА. В частности, за прошедшие семь дней 53 мирных жителя подверглись дронным атакам, что составляет порядка 76% от общего числа пострадавших. Чаще всего вооруженные формирования киевского режима применяют ударные дроны для атак по гражданским объектам на белгородском, херсонском, донецком направлениях", - говорится в еженедельном докладе Мирошника по преступлениям киевского режима, который есть в распоряжении агентства.